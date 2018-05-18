Триллер от России и Канады, сенсационное поражение Финляндии и трудности Швеции: итоги 13-го игрового дня ЧМ по хоккею

На чемпионате мира по хоккею в Дании завершился 13-й игровой день. Сборная России трижды отыгрывалась по ходу матча, но уступила команде Канады в дополнительное время и впервые за пять лет осталась без медалей первенства планеты. Швейцария сотворила главную сенсацию турнира, переиграв Финляндию. Сборная США в упорном противостоянии взяла верх над Чехией, а Швеция сломила сопротивление Латвии.

Противостояние дня

Главный матч дня проходил на «Роял Арене», где болельщики наблюдали за очередной главой классического хоккейного противостояния между сборными России и Канады. Последний раз североамериканцы проигрывали своим извечным соперникам в 2011 году, поэтому подопечные Ильи Воробьёва были преисполнены желания прервать затянувшуюся безвыигрышную серию.

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Тренерский штаб сборной России решился на эксперименты в преддверии главного поединка первенства и оставил на скамейке запасных основного голкипера Василия Кошечкина. Его место в воротах занял Игорь Шестёркин, однако это не уберегло команду от пропущенных шайб. Уже в дебюте встречи россияне оказались в роли догоняющих после точного выстрела Колтона Парэйко, а во втором периоде преимущество соперника удвоил Райан Ньюджент-Хопкинс. Причём обе шайбы «Кленовых листьев» были заброшены в неравных составах после удалений Сергея Андронова. Но подопечные Воробьёва и не думали сдаваться. Они продемонстрировали силу характера и смогли отыграться усилиями Ильи Михеева и Александра Барабанова.

Первые 40 минут встречи завершились со счётом 2:2, а в третьей 20-минутке хоккеисты устроили на льду настоящий триллер. Канадцы дважды выходили вперёд, но россиянам хватило меньше двух минут, чтобы восстановить равновесие в счёте. Судьба поединка решилась в овертайме, где ключевую роль сыграло удаление Кирилла Капризова. Лучший снайпер сборной России на турнире ударил соперника по клюшке и получил двухминутный штраф. Итоговый счёт матча установил Райан О'Райлли.

Одним из главных героев матча стал лидер Канады Коннор Макдэвид. Форвард «Эдмонтон Ойлерз» записал на свой счёт три результативные передачи, которые помогли ему набрать свои 16 (5 + 11) очков на турнире. В списке бомбардиров он уступает лишь американцу Патрику Кейну и финну Себастьяну Ахо.

Сборная России прекратила своё выступление на чемпионате мира в Дании и впервые с 2013 года осталась без медалей соревнований. В последние четыре года «Красная машина» завоёвывала золото и серебро первенства планеты, а также дважды становилась бронзовым призёром.

Неожиданность дня

Соперником Канады по полуфиналу неожиданно для всех станет Швейцария. Подопечные Патрика Фишера преподнесли главную сенсацию дня, одержав победу над лидером группы B — Финляндией.

Причём поначалу ничего не предвещало такого исхода. Маркус Нутиваара открыл счёт уже на седьмой минуте встречи, но этот успех лишь расслабил фаворита. В середине второго периода швейцарцы выдали фантастический четырёхминутный отрезок, трижды огорчив голкипера противника Харри Сятери. Причём в оформлении первого гола поучаствовали лучшие бомбардиры команды — Нино Нидеррайтер сделал передачу на Энцо Корви, который переправил шайбу в сетку. После этого у обоих хоккеистов стало по восемь результативных баллов на первенстве планеты.

Финны бросились отыгрываться, но смогли лишь сократить разницу в счёте. Швейцарский защитник Михаэль Фора получил двойной малый штраф за удар по лицу лидера сборной Суоми Себастьяна Ахо, чем незамедлительно воспользовался Микко Рантанен. В оставшееся время подопечные Лаури Марьямяки устроили осаду ворот Леонардо Дженони, но их соперники уверенно сыграли в обороне и сохранили победный результат.

Постоянство дня

В своём четвертьфинальном матче сборная Швеция встречалась с ещё одной командой, которая успела преподнести несколько сюрпризов на нынешнем ЧМ. В предыдущей встрече Латвия нанесла поражение хозяевам первенства планеты — Дании — и заняла её место в числе восьмёрки сильнейших. Но теперь на их пути стояли «Тре Крунур», которые пока не потерпели на турнире ни одного поражения.

Прервать победную серию шведов не помогли ни две заброшенные шайбы, ни подвиги Элвиса Мерзликина. На протяжении 26 минут голкипер держал свои ворота в неприкосновенности, а за весь матч совершил 31 спасение, но этого оказалось недостаточно. Голы Филипа Форсберга, Давида Арвидссона и Оливера Экмана-Ларссона не позволили подопечным Боба Хартли сотворить ещё одну сенсацию.

Не ушёл со льда без очередного балла за результативность и лучший бомбардир сборной Швеции Рикард Ракелль. Форвард «Анахайм Дакс» поучаствовал в победном голе команды и вышел на четвёртое место в гонке бомбардиров. Теперь в его активе 13 (6 + 7) очков.

Дубль дня

Матч между сборными США и Чехии по сценарию очень напоминал противостояние России и Канады. Уже в первом периоде звёздно-полосатые дважды огорчили Павла Францоуза. После превосходного сольного прохода счёт открыл Патрик Кейн, а спустя менее чем две минуты отличился Кэм Аткинсон. Для партнёра Артемия Панарина по «Коламбус Блю Джекетс» этот гол стал шестым на турнире.

Но подопечные Йозефа Яндача нашли в себе силы отыграться и возродить интригу в противостоянии. Сначала точным броском отметился Михал Ржепик, а после Мартин Нечас наказал соперника за грубость, реализовав численное преимущество.

В заключительном отрезке встречи своё веское слово сказал капитан сборной США. Кейн оформил дубль и добыл для своей команды путёвку в полуфинал чемпионата мира. Кроме того, после этого матча в активе форварда «Чикаго Блэкхокс» стало 19 (8 + 11) очков, что позволило ему возглавить гонку бомбардиров первенства.