Битва хоккейных сверхдержав: Россия уступает Канаде в четвертьфинале ЧМ по хоккею в Дании

В четвертьфинале чемпионата мира сборная России по хоккею встречается в Копенгагене с национальной командой Канады. Подопечные Ильи Воробьёва завершили групповой этап на втором месте в своей группе, в то время как североамериканцы стали третьими в смежном пуле. Однако фаворитами в этой игре эксперты считают Коннора Макдэвида и компанию. RT ведёт текстовую трансляцию.

Reuters