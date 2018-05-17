Битва хоккейных сверхдержав: Россия уступает Канаде в четвертьфинале ЧМ по хоккею в Дании
- Reuters
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17 мая 2018
И сразу ещё один опасный момент у ворот североамериканцев. Григоренко справа прорвался к воротам Кемпера, но переиграть вратаря не смог. (7')
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Россияне выиграли вбрасывание в зоне канадцев и сразу создали опасный момент. Бучневич бросал по воротам Кемпера, но мимо. (6')
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Канадцы уже не в большинстве, но они до сих пор контролируют шайбу в нашей зоне. Подопечные Воробьёва попытались ответить контратакой, но она быстро захлебнулась. (5')
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Гол. Меньше 15 секунд оставалось россиянам отыграть в меньшинстве, но Парэйко неотразимо бросил практически от синей линии. Бросок получился ужасающей силы. (5')
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Шенн прилёг на пятачке, но арбитр нарушения правил не увидел. Минута большинства канадцев истекает. (4')
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Опасно бросал Экблад, оказавшийся в одиночестве в левом круге вбрасывания. Шестёркин сыграл замечательно. (4')
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И моментально отвечают канадцы. Опасная атака получилась у «кленовых листьев», возглавляли её Макдэвид и Парэйко. Андронов смог остановить бросок защитника только с нарушением правил. Россияне в меньшинстве. (3')
#RUSvsCAN Less than 3 minutes in and we already have our first penalty! Andronov sits for @russiahockey on a tripping call. #IIHFWorldspic.twitter.com/07fWcqWzer— IIHF (@IIHFHockey) 17 мая 2018 г.
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Пытаются ответить россияне, но зацепиться за шайбу в чужой зоне не удалось. На минуту игра успокоилась, но потом подопечные Воробьёва сразу оживились. Михеев бросил по воротам Кемпера, вратарь сыграл уверенно. (3')
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Опасно канадцы выкатились втроём против одного защитника, но бросок О'Райлли был заблокирован. (2')
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Канадцы моментально ответили своим опасным моментом. Впервые в игру вступил Шестёркин. (1')
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