Третьяк рассказал, за счёт чего Россия победит Канаду в 1/4 финала ЧМ по хоккею

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сделал предположение, за счёт чего российская сборная может победить Канаду в матче 1/4 финала чемпионата мира в Дании.

«С канадцами будет серьёзный матч. Наши защитники смогут сдержать нападение во главе с Макдэвидом. Со шведами же смогли это сделать, а они не слабее канадцев. Мы сможем победить сборную Канады за счёт дисциплины и игры в большинстве», — цитирует Третьяка ТАСС.

Он добавил, что заключительный матч группового этапа Россия — Швеция доставил удовольствие всем, в том числе и представителям Международной федерации хоккея (IIHF).

Ранее главный тренер сборной Канады Билл Питерс поделился ожиданиями от матча с Россией в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании.