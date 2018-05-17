Третьяк рассказал, за счёт чего Россия победит Канаду в 1/4 финала ЧМ по хоккею

Короткая ссылка
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк сделал предположение, за счёт чего российская сборная может победить Канаду в матче 1/4 финала чемпионата мира в Дании.

«С канадцами будет серьёзный матч. Наши защитники смогут сдержать нападение во главе с Макдэвидом. Со шведами же смогли это сделать, а они не слабее канадцев. Мы сможем победить сборную Канады за счёт дисциплины и игры в большинстве», — цитирует Третьяка ТАСС.

Он добавил, что заключительный матч группового этапа Россия — Швеция доставил удовольствие всем, в том числе и представителям Международной федерации хоккея (IIHF).

Ранее главный тренер сборной Канады Билл Питерс поделился ожиданиями от матча с Россией в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных