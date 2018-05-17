Дальше проходит Канада: сборная России по хоккею впервые с 2013 года осталась без медалей ЧМ

В четвертьфинале чемпионата мира по хоккею сборная России в овертайме уступила Канаде со счётом 4:5 и завершила выступления на турнире. Главным героем поединка стал звёздный форвард «Кленовых» Коннор Макдэвид, сделавший три результативные передачи — в том числе и в эпизоде с победным голом Райана О’Райлли в дополнительное время.

Предыдущий раз сборная России по хоккею оставалась без медалей чемпионата мира ещё в позапрошлом олимпийском цикле. В мае 2013-го американцы разгромили отечественную дружину ещё под руководством Зинэтулы Билялетдинова со счётом 8:3 и заставили сомневаться в том, что хозяева Олимпиады в Сочи смогут обыгрывать сильнейшие команды даже при поддержке родных трибун.

Проводить какие-либо параллели с тем турниром бессмысленно. Состав сборной за пять лет изменился на 90%, командой руководит новый, уже второй со времён Билялетдинова тренерский штаб, да и задачи у него нынче совершенно иные. Но обойти вниманием один любопытный факт попросту невозможно: с тех пор (то есть, ни разу за всё время пребывания Олега Знарка на тренерском мостике) россиянам не приходилось сражаться с одной из североамериканских сборных уже на стадии четвертьфинала. Как только это случилось вновь, «Красная машина» дала сбой. Случайность это или закономерность — решать вам.

Шокирующий выбор вратаря

Паузой между заключительным поединком группового раунда, который Россия проиграла шведам со счётом 1:3, и четвертьфинальной битвой с «Кленовыми» Илья Воробьёв воспользовался, чтобы привести увиденное на предварительной стадии ЧМ к общему знаменателю и в очередной раз откорректировать состав троек нападения. Неизменным по персоналиям осталось только ударное звено Павла Дацюка, но даже роль ветерана была существенно пересмотрена тренерским штабом.

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Член «Тройного золотого клуба» регулярно выходил в меньшинстве (не только с целью выиграть вбрасывание и смениться) и проделывал большой объём черновой работы. В отдельные моменты даже создавалось впечатление, что 39-летний Дацюк снова надел свитер «Детройт Ред Уингз», в котором он трижды признавался лучшим форвардом НХЛ оборонительного плана.

Но главный сюрприз ждал российских болельщиков на последнем рубеже: его Воробьёв доверил не Василию Кошечкину, считавшемуся безальтернативным первым номером сборной на групповом раунде, а Игорю Шестёркину. Вероятно, что к такому решению наставника подтолкнула шайба Мики Зибанеджада — после победы над россиянами партнёр Павла Бучневича по «Нью-Йорк Рейнджерс» не скрывал, что шведы детально разобрали игру представителя магнитогорского «Металлурга» и выявили все его слабые места.

Само собой, это же без труда могли сделать и канадцы с их более чем компетентным тренерским штабом, в который входит сразу несколько специалистов, имеющих опыт самостоятельной работы в НХЛ. Отправляя на лёд Шестёркина, Воробьёв, скорее всего, хотел сделать сюрприз своим заокеанским коллегам, и ему это удалось — выбор в пользу голкипера СКА шокировал абсолютно всех, а не только канадских тренеров.

Реализованные удаления и русский характер

В итоге Игорь капитулировал в общей сложности пять раз, но откровенно не провалился. Как минимум потому, что трижды его пробивали в неравных составах. Удаления в поединке с командой, цвета которой защищает Конор Макдэвид — штука неприятная сама по себе. А если их ещё и зарабатывает Сергей Андронов, один из главных специалистов по «убийству» штрафного времени в сборной России последних лет...

Словом, со счётом 0:2 к середине второго периода подопечные Воробьёва уступали не потому, что отдали сопернику инициативу и отсиживались в глухой обороне. Российские хоккеисты просто-напросто сделали оппоненту несколько слишком щедрых с учётом значимости встречи подарков, чем Канада и воспользовалась. К несчастью, класс и уровень индивидуального мастерства «Кленовых» это позволял.

Оказавшись в роли догоняющей стороны, сборная не опустила руки и продемонстрировала умение с честью выходить из затруднительных ситуаций. Канадцы оказались не готовы к запредельно высокой активности представителей номинально сдерживающих троек — да и голкипер североамериканской дружины Дарси Кемпер, стоит признать, допускал оплошности, не соответствующие его статусу игрока НХЛ. Доигрывая эпизоды до конца и сражаясь за каждую шайбу на подступах к вражескому пятаку, отечественная дружина руками Ильи Михеева и Александра Барабанова восстановила паритет уже к большому перерыву.

В третьей двадцатиминутке хоккей стал совершенно открытым. Канадцы на датском ЧМ в принципе не делают ставку на оборону и качественную игру вратарей, ибо таковая напрочь отсутствует. А вот российские хоккеисты, отыграв отставание в две шайбы, наконец-то перестали относиться к грозному сопернику с излишним уважением и принялись нагружать Кемпера по полной программе, рассчитывая на новые помарки.

Результатом стала голевая феерия, порадовавшая глаз нейтральной публики: на шайбы Кайла Турриса в контратаке и Пьера-Люка Дюбуа после досадной ошибки Ильи Каблукова ответили здорово поработавший на пятаке Андронов и сотворивший мини-шедевр Артём Анисимов. Сборная России дважды отпускала «Кленовых» вперёд, но в обоих случаях оперативно обыгрывалась — и при этом вовсе не сбивалась на банальный навал. То есть, психологический барьер, практически всегда возникающий у команды накануне матчей с Канадой, в какой-то момент всё-таки был преодолён.

Блеск Макдэвида

Основного времени для выявления победителя противникам не хватило, хотя моменты и у ворот Шестёркина, и у владений Кемпера возникали даже при счёте 4:4. Например, Никита Гусев дважды проверил канадского голкипера на бдительность за считанные мгновения до сирены об окончании третьего периода, и оба броска (с учётом неуверенной игры Дарси в предыдущие 59 с лишним минут) выглядели достаточно перспективно.

Необходимость играть овертайм внушала определённые опасения. Пусть и в формате «четыре на четыре», а не «три на три», как это было в проигранном матче группового раунда с чехами, сборная России всё равно должна была уступать канадцам в скорости — как минимум в те смены, когда на льду находится Дацюк.

Павел действительно стал непосредственным свидетелем того, как Райан О’Райлли огорчил Шестёркина в дополнительное время и вывел Канаду в полуфинал ЧМ. Но его вины в этом нет. Проваливший встречу, если называть вещи своими именами, Кирилл Капризов (один бросок за 15 минут от нападающего первого звена говорит сам за себя), нарушил правила и оставил россиян втроём, а «Кленовые» реализовали своё третье большинство из четырёх.

В том, что подопечных Билла Питерса, за весь групповой раунд отличившихся в численном преимуществе только пять раз (причём четыре из этих пяти шайб были заброшены корейцам и датчанам), в плей-офф всё-таки прорвало, «виноват», разумеется, Макдэвид. Звёздный форвард «Эдмонтон Ойлерз» оформил ассистентский хет-трик, совершив три первичных голевых паса — то есть, отдавая передачи, за которыми сразу же следовал бросок. И только хоккеист необычайного таланта мог сделать перевод на дальнюю штангу под падавшим на лёд защитником, после которого от О’Райлли требовалось лишь расстрелять пустой угол.

В обойме сборной России мастеров такого уровня не было, и во многом именно поэтому команда Воробьёва завершила выступления на чемпионате мира ещё до начала медальных матчей. Сейчас, конечно, можно рассуждать о том, что удаление российского хоккеиста в овертайме было не самым очевидным, а первое звено с выпадавшими из игры Капризовым и Гусевым совершенно не оправдало ожиданий ни болельщиков, ни тренеров. Но в этот раз Канада и правда была немного сильнее — и это просто нужно признать.