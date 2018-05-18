«В плей-офф нельзя давать такие удаления»: что говорили после поражения России от Канады на ЧМ по хоккею

Судьи несколько раз ошибочно удалили игроков сборной России в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею с Канадой. Такое мнение выразил российский форвард Сергей Андронов. Однако главный тренер команды Илья Воробьёв не стал винить арбитров в поражении, а нападающий Кирилл Капризов согласился, что допустил ошибку в овертайме, которая позволила выписать ему две минуты штрафа. В свою очередь, наставник североамериканцев Билл Питерс высоко оценил действия своих оппонентов и рассказал, что помогло его спортсменам добиться успеха.

Сборная России не смогла попасть в полуфинал чемпионата мира по хоккею в Дании. Подопечные Ильи Воробьёва уступили национальной команде Канады со счётом 4:5, а победная шайба в овертайме была заброшена после удаления Кирилла Капризова. Форвард ударил соперника по рукам и отправился на скамейку штрафников. В меньшинстве олимпийские чемпионы Пхёнчхана позволили отличиться Райану О’Райлли.

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв рассказал, за счёт чего его хоккеистам удалось трижды отыгрываться по ходу встречи, а также оценил решение арбитра удалить Капризова в решающий момент поединка.

«Я не знаю, насколько такие удаления, как у Капризова, даются в четвертьфинале чемпионата мира. Переломили игру за счёт характера и наложений звеньев. По самоотдаче вопросов мало. Североамериканцы всегда активно начинают, а мы провели первый период не лучшим образом. Против Макдэвида у нас был план, с ним играл Андронов, и не сказать, что плохо справился. Шестёркин — наше совместное решение. Не пожалел ли? Будем думать, пока сложно что-то сказать. Первое звено не то чтобы пропало. Но когда игра идёт в стык, когда у соперника большие защитники — им сложнее себя проявить», — цитирует «Чемпионат» Воробьёва.

При этом наставник не стал перекладывать вину за поражение на арбитров.

«Не надо всё валить на судей. Ничего хорошего я этими словами о большинстве не скажу. Давайте не заострять тему на удалениях и судействе», — сказал Воробьёв РИА Новости.

Сам Капризов признал, что в овертайме допустил ошибку, которая привела к двухминутному штрафу.

«Моё удаление всё решило. Неправильно сыграл, нужно было располагаться подальше. Странное решение арбитров? Судьям виднее. А вы что видели? Я тоже полагал, что удалять не будут. Это решение судей. Когда начали переламывать ход встречи, забили первую шайбу, то стало полегче. Что касается Макдэвида, то все знают, что это очень сильный игрок», — цитирует Капризова «Чемпионат».

При этом он выразил мнение, что российская сборная провела не лучший свой матч на турнире.

«Моментов было маловато, меньше, чем в других матчах. Не смогли их создать, не знаю, почему. Неудачно играли. Нам тренеры говорили, что нужно побольше бросать», — добавил Капризов.

Счёт в матче открыл Колтон Парэйко, а преимущество удвоил Райан Ньюджент-Хопкинс. Причём в обоих случаях на скамейке штрафников оказывался Сергей Андронов. После матча российский форвард выступил с критикой в адрес судейства.

«Не мне судить, но в таких играх нельзя давать подобные удаления. Думаю, в половине из этих случаев ничего не было. Тем более в овертайме. Надо было половину из того, что мы удалились, выстоять. Тогда было бы полегче», — заявил Андронов.

Нападающий ЦСКА рассказал о своей заброшенной шайбе в ворота Канады, а также оценил действия голкипера соперника Дарси Кемпера.

«В эпизоде с моим голом только на лавке почувствовал, что шайба в меня попала. Думал, Зайчик (защитник сборной России Никита Зайцев. — RT). Слабый вратарь у Канады? Накал у игры был неплохой. Может, он где-то не справился с нервами. Трудно судить, нервничал он или нет. Он всё-таки играет в НХЛ, какой-то уровень у него есть», — отметил Андронов.

Хоккеисты сборной России празднуют гол в матче с командой Канады на ЧМ-2018

globallookpress.com

Он также поделился мнением об игре лидера сборной Канады Коннора Макдэвида и оценил результат сборной России на ЧМ.

«Старались плотно играть с ними. Удаления ломали нам игру. Мы только разбегались — удаление, и они перехватывают инициативу. Макдэвид и его скорость? Интересно против него играть. Большой мастер. Он кусается и цепляется за все шайбы. Успех или неудача команды оценивается по результату. Результата нет. Наверное, поставлю нам тройку», — сказал Андронов.

Его партнёр по сборной Евгений Дадонов раскритиковал решение судей удалить Капризова в дополнительное время матча с Канадой.

«Было и волнение, немножко пытались присмотреться к сопернику в первом периоде. Видимо, так и надо было, проигрывать 0:2, чтобы что-то самим начать создавать. Проходимая ли была Канада? Ничего особенного нет, счёт был на табло. Конечно, сложно что-то кому-то говорить, в меньшинстве остались. Такие удаления давать в играх плей-офф... Но уже ничего не сделаешь», — заявил Дадонов.

При этом форвард «Флорида Пантерз» признался, что не заметил особой разницы в классе между российскими и канадскими хоккеистами, а также оценил игру голкипера Игоря Шестёркина.

«Не увидел, что канадцы были намного сильнее нас. Равная игра, 4:4 после 60 минут. К Шестёркину претензий не должно быть, все свои броски он сегодня отбил. Нужно было немного повнимательнее быть на добивании, подчищать пятак», — считает нападающий.

По мнению Дадонова, поражение сборной России в четвертьфинале не стоит расценивать как провал.

«Понимаю, что будет критика после того, как мы остались без медалей, что мы приучили болельщиков к другому. Можно ли это назвать провалом? Как хотите, я не знаю, как это называется. Считаю, у нас была достойная команда. Чего-то нам, конечно, не хватило для достижения высшей цели, но мы могли рассчитывать на большее. Мы с любым соперником могли играть, это показали все матчи. Так получилось, могло пойти в другую сторону», — заключил игрок.

Лучшими игроками сборной России на турнире были признаны нападающий Павел Дацюк и Сергей Андронов, а также голкипер Василий Кошечкин. При этом экс-хоккеист «Детройт Ред Уингз», который в июле отметит своё 40-летие, признался, что планирует продолжить выступления за национальную команду.

«Конечно, у меня есть желание выступать за сборную и дальше. Если будет здоровье, будут приглашать. Если чем-то смогу помочь, конечно, буду делать это и дальше», — приводит слова Дацюка РИА Новости.

Нападающий сборной России Павел Дацюк

globallookpress.com

Воробьёв же выразил уверенность, что «Дацюк ещё сможет помочь сборной России».

Нападающий сборной России Артём Анисимов рассказал о своём красивом голе в ворота Канады, а также не смог не прокомментировать удаление Капризова.

«Победа — это было бы очень здорово сегодня. В первом периоде играли не в свою игру? Можно так сказать, но потом мы адаптировались, стали играть в свой хоккей, держать шайбу, играть в чужой зоне, много бросать. От этого стали появляться моменты, стали переламывать ход игры. Закончилось — как есть. Вратарь Канады очень много отбивал перед собой, надо просто было побольше тревожить его. Как только стали делать это, шайбы стали залетать. В моменте со своим голом бросал не на удачу. Хотел попасть в ближний угол, хорошо получилось. Насчёт удаления Капризова ничего не буду говорить. Удаление как удаление. Канадцы очень хорошо реализовали большинство. Они здорово играют в неравных составах», — заявил Анисимов.

Также по теме Характера хватило, выдержки — нет: Россия проиграла Канаде в овертайме четвертьфинала ЧМ по хоккею Сборная России по хоккею проиграла национальной команде Канады в четвертьфинале чемпионата мира. Подопечные Ильи Воробьёва по ходу...

Главный тренер сборной Канады Билл Питерс отдал должное команде России и отметил игру соперников во втором периоде.

«Согласен с Воробьёвым, это был по-настоящему хороший матч. Соперник играл очень хорошо, давил и был лучшей командой во втором периоде, владел территориальным преимуществом. Россия смогла вернуться в игру, из 0:2 сделать 2:2. Дисциплина была ключевым фактором. Мы знали, что россияне меньше всех удалялись на этом турнире», — заявил Питерс.

Он также добавил, что было бы лучше провести овертайм в полных составах.

«Конечно, матч Россия — Канада — это особое событие для игроков. У нас подрастает новое поколение, которому также важны победные традиции. Мы играли в свой хоккей, действовали технично. В целом, это было очень здорово — две классные сборные доиграли до овертайма в матче плей-офф чемпионата мира. Я был бы рад, если бы дополнительное время играли пять на пять, как в плей-офф НХЛ», — добавил тренер.

Лидер сборной Канады Макдэвид оценил своё выступление и рассказал, что продемонстрировала победа в противостоянии с Россией.

«Большинство очень важно. На групповом раунде у нас не очень хорошо получалось его реализовывать, но сегодня мы были опасны в атаке, создали много хороших эпизодов как в равных составах, так и в большинстве. Моё выступление сегодня? Нормальное. Не знаю, это не важно, мы выиграли. Во время тайм-аута разобрали розыгрыш, как действовать позиционно. Эта победа показала, что мы не сломались. Может быть тяжело, когда ты забиваешь, а соперник отыгрывается, особенно в конце матча. Но мы показали устойчивость, не сдавались и продолжали давить. Нашли путь к победе», — признался форвард «Эдмонтон Ойлерз».

В полуфинале Канада сыграет со Швейцарией, которая сенсационно переиграла Финляндию.