Андронов посетовал на судейство в матче Россия — Канада на ЧМ по хоккею

Нападающий сборной России по хоккею Сергей Андронов заявил, что недоволен судейством матча с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею.

«Не мне, конечно, судить, но в таких матчах нельзя давать удаления, которые нам давали. В половине из них не было ничего абсолютно, тем более в овертайме. Не знаю, наверное, сейчас это звучит как отговорки. Надо было хотя бы в половине удалений выстоять, и тогда уже было бы полегче», — приводит слова Андронова Sport24.

По итогам матча с Канадой российские хоккеисты заработали суммарно восемь минут штрафа, в том числе две — в овертайме. В пассиве канадцев две штрафные минуты.

Ранее Кирилл Капризов прокомментировал своё удаление в овертайме матча Россия — Канада на ЧМ по хоккею.