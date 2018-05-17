Капризов прокомментировал своё удаление в овертайме матча Россия — Канада на ЧМ по хоккею

Короткая ссылка
Нападающий сборной России по хоккею Кирилл Капризов прокомментировал своё удаление в овертайме матча с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира.

«Моё удаление всё решило. Неправильно сыграл, нужно было подальше располагаться. Судьям виднее. Я полагал, что удалять не будут. Это решение судей», — приводит слова Капризова «Чемпионат».

На 64-й минуте Капризов получил малый штраф за удар соперника по рукам, после чего канадцы реализовали большинство и одержали победу в матче.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею впервые с 2013 года осталась без медалей ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Хоккей ЧМ по хоккею — 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных