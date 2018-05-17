Капризов прокомментировал своё удаление в овертайме матча Россия — Канада на ЧМ по хоккею

Нападающий сборной России по хоккею Кирилл Капризов прокомментировал своё удаление в овертайме матча с Канадой в четвертьфинале чемпионата мира.

«Моё удаление всё решило. Неправильно сыграл, нужно было подальше располагаться. Судьям виднее. Я полагал, что удалять не будут. Это решение судей», — приводит слова Капризова «Чемпионат».

На 64-й минуте Капризов получил малый штраф за удар соперника по рукам, после чего канадцы реализовали большинство и одержали победу в матче.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею впервые с 2013 года осталась без медалей ЧМ.