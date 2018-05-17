Cборная России проиграла Канаде в овертайме и не вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею потерпела поражение от национальной команды Канады в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в Дании.

Основное время встречи завершилось со счётом 4:4.

Канадцы забили первыми — на пятой минуте отличился Колтон Парэйко. Райан Ньюджент-Хопкинс удвоил преимущество своей команды на 32-й минуте, после чего сборная России до конца второго периода сумела сравнять счёт. На 33-й минуте шайбу забросил Илья Михеев, а на 38-й — Александр Барабанов.

Канада вновь вышла вперёд на 48-й минуте благодаря голу Кайла Турриса, но спустя минуту россияне восстановили паритет — забил Сергей Андронов.

На 52-й минуте Пьер-Люк Дюбуа поразил ворота сборной России, на что команда Ильи Воробьёва через две минуты ответила голом Артёма Анисимова.

В овертайме победу канадцам принёс бросок Райана О'Райлли.

Соперником сборной Канады в полуфинале станет победитель противостояния Финляндии и Швейцарии.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.