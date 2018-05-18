«Понимаю обиду Андронова, но удаления были»: Николишин о поражении сборной России от команды Канады на ЧМ по хоккею

Поражение в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею в Дании — закономерный результат для сборной России. Об этом в интервью RT заявил экс-хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Андрей Николишин. В целом он высоко оценил игру подопечных Ильи Воробьёва в матче с Канадой, однако признал, что россияне пока проигрывают «кленовым листьям» в классе. Специалист также рассказал, считает ли обоснованным удаление Кирилла Капризова в овертайме.

— Сборная России уступила команде Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Какое впечатление на вас произвёл коллектив Ильи Воробьёва?

— Мне команда понравилась. На протяжении всего турнира она старалась действовать комбинационно, более раскрепощённо. Прослеживается схожесть с советским хоккеем, изобилующим большим количеством передач. Разочаровали лишь поражения в матчах с прямыми конкурентами. Но это следствие недостаточного уровня мастерства.

— Что стало ключевым моментом в поединке с канадцами?

— Сложно назвать что-то одно. Россияне выглядели неплохо, здорово действовали на пятачке и реализовали все голевые моменты. Причём все шайбы были заброшены в равных составах. Игра в меньшинстве — наша слабость. Это очень удручает.

— Три шайбы из пяти Канада забросила в большинстве. Их причиной стала игра соперника или ошибки россиян?

— Безусловно, в неравных составах канадцы очень сильны, но подопечные Воробьёва действовали безграмотно. Вместо того чтобы плотнее опекать соперников, они пятились к своим воротам. Когда таким игрокам, как Коннор Макдэвид, дают возможность бросать, они ею, как правило, пользуются. Было необходимо играть активнее и стараться перекрывать линии передач.

— После матча российские хоккеисты были недовольны работой арбитров. В частности, Сергей Андронов, после удалений которого были заброшены две шайбы, заявил, что в плей-офф за такие нарушения не должны наказывать. Согласны?

— Абсолютно не согласен. Нет разницы, было совершено нарушение в первом периоде или овертайме, на групповом этапе или в четвертьфинале. Трактовка эпизодов чёткая и ясная. Я понимаю обиду Андронова, ведь каждое его удаление сопровождалось голом противников, но судьи принимали верные решения. Конечно, такие эпизоды могут по-другому рассматриваться в КХЛ. В ЦСКА и СКА не привыкли, что за такое можно отправиться на скамейку штрафников. На чемпионате мира же все равны.

— Самым обсуждаемым стало удаление Кирилла Капризова в овертайме. Судья правильно сделал, выписав форварду две минуты штрафа?

— Безусловно. В момент броска он положил сопернику клюшку на верхнюю руку. Это нарушение. Очень странно читать слова Артёма Анисимова, который заявил: «Дешёвое удаление, но оно было». Считаю, что говорить так — некрасиво.

— Макдэвид отметился тремя результативными передачами в матче с Россией. Какое впечатление произвёл на вас лучший бомбардир НХЛ последних двух сезонов?

— Он проявил себя как лидер и капитан. В решающие моменты брал игру на себя и приносил результат. Считаю, что больший вклад в победу внёс Райан О’Райлли. Но статистика Макдэвида подтверждает, что он главный хоккеист сборной.

— О’Райлли стал автором победных шайб в матчах с Россией на двух последних первенствах планеты. Чем он запомнился на этот раз?

— Он принимал правильные решения, неистово боролся и отнимал шайбу в самых безвыигрышных ситуациях. Кроме того, он блестяще находил передачами своих партнёров.

— Кто из российских хоккеистов здорово провёл встречу с Канадой?

— Шестёркин был одним из лучших. Отлично провёл поединок, а все пропущенные голы стали следствием слабой игры в обороне. В эти моменты ему было сложно что-то поделать. Также могу отметить тройку Артём Анисимов — Илья Михеев — Никита Сошников. Нельзя не выделить также Евгения Дадонова, а Павел Дацюк снова не опустился ниже привычного высокого уровня. Но в командных видах спорта индивидуальные заслуги спортсменов не играют важной роли.

Голкипер сборной России по хоккею Игорь Шестёркин

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— Насколько оправданно решение Воробьёва доверить пост №1 молодому голкиперу?

— Считаю, что тренер поступил правильно. Как вратарь Шестёркин мне нравится. Василий Кошечкин — сильный, большой голкипер, но имеет определённые проблемы с игрой на добивании. Канадцы много бросали по воротам и агрессивно действовали на пятаке. В таких условиях Игорь был более полезен. Не думаю, что тренерский штаб пожалел о своём выборе.

— У канадцев также широко обсуждалась позиция голкипера. Дарси Кемпер и Кёртис Макэлинни на двоих провели меньше 50 матчей в сезоне в НХЛ. Не стоило ли россиянам чаще угрожать воротам соперника?

— Вратари — ахиллесова пята сборной Канады. Каждый бросок был очень опасен. Кемпер часто выходил из ворот, терял позицию. Почти все голы сборной России были проведены после ошибок голкипера «кленовых листьев». Он очень слабо провёл эту встречу.

— Помимо замены вратаря Воробьёв произвёл сразу несколько перестановок в звеньях. Так Илья Каблуков занял место Андронова в третьей тройке, а Павел Бучневич сменил во втором звене Евгения Дадонова. Правильные решения?

— Тренер производит изменения в звеньях, основываясь на состоянии хоккеистов. Возможно, кто-то из них получил микротравму. Назвать точную причину очень сложно. При этом новые сочетания смотрелись вполне органично.

— По ходу турнира Дадонов успел поиграть во всех трёх первых звеньях сборной. Можно ли сказать, что ему так и не смогли найти место в команде?

— Думаю, да. В отсутствие Гусева Дадонов выходил на лёд в тройке с Дацюком и Капризовым, с которыми ему было легко найти взаимопонимание. Это хоккеисты одного, высокого уровня. После возвращения Никиты Евгения пришлось переводить в другое звено. Но найти оптимальный вариант так и не удалось.

— В отличие от Воробьёва, наставник сборной Швеции Рикард Грёнборг не прибегал часто к ротации, а дал хоккеистам почувствовать своих партнёров. На фоне этого оправданны ли постоянные рокировки российского тренера?

— Воробьёву виднее, какие хоккеисты могут максимально гармонично смотреться в одной тройке. Это прерогатива тренера. Не думаю, что кто-либо вправе советовать ему, как делать свою работу.

— Как оцените игру остальных российских легионеров из НХЛ на чемпионате мира?

— Не могу сказать, что ждал от них фееричной игры. Бучневич, Сошников и Зайцев не были лидерами своих команд по ходу сезона. При этом Павел неплохо смотрелся в «Нью-Йорк Рейнджерс», это потенциально сильный игрок. Но на первенстве планеты он не смог раскрыться до конца.

— А Зайцев?

— Думаю, от игрока из НХЛ мы были вправе ожидать большего. Несмотря на результативную передачу в игре с Канадой, в его действиях было много брака. Мы не увидели того Зайцева, который бы удачно действовал в первой пятёрке большинства и разыгрывал комбинации.

Защитник сборной России Никита Зайцев и форвард команды Канады Брэйден Шенн

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— По ходу турнира серьёзной критике подвергался Артём Анисимов. Но в игре с Канадой он забросил красивую шайбу и сравнял счёт в концовке третьего периода. Это смогло его немного реабилитировать?

— Необходимо понимать, с чем конкретно связана критика в его адрес. У Анисимова есть определённая планка, ниже которой он не опустился и в этот раз. Если кто-то думал, что он наберёт за турнир столько же очков, сколько Макдэвид, то он явно ошибался. Он действовал очень надёжно и уверенно.

— В матче с Канадой не было заметно первое звено сборной — Дацюк — Гусев — Капризов. Что стало причиной?

— Канадцы прекрасно понимали, что от этой тройки исходит основная угроза, а львиная доля голов сборной России была заслугой именно этих спортсменов. Против них играли очень плотно.

— Гусев дебютировал на турнире в матче со Швейцарией и провёл поединок на высшем уровне. Однако в играх со Швецией и Канадой оставался в тени...

— Вполне возможно, что Никита подошёл к чемпионату не до конца готовым функционально. Характер его травмы неизвестен. Он очень мастеровитый хоккеист, о чём осведомлены и соперники национальной команды. Его опеке уделяют особое внимание.

— Возможно, Воробьёву стоило дать ему заслуженный отдых, а на его место взять хоккеиста, более готового физически?

—В КХЛ нет игроков, которые могли бы стать равноценной заменой Гусеву.

— Дацюк изъявил желание продолжить выступление за сборную. Нужен ли команде форвард, которому в июле исполнится 40 лет?

— Состав национальной команды определяется по мастерству, а не по возрасту. Если человек в 40 лет является первым центрфорвардом страны, федерации стоит задуматься о состоянии нашего хоккея.

— Как вы считаете, настанет ли когда-нибудь момент, когда тренерский штаб сборной России не будет ждать вылета «Вашингтона» и «Тампа-Бэй» из плей-офф, чтобы рассчитывать на успешное выступление на ЧМ?

— Для этого нужно, чтобы в России начали уделять внимание развитию молодёжи, давали ей шанс проявить себя. Также необходимо, чтобы во главе угла стоял спортивный, а не финансовый принцип. Тогда в сборной перестанут ждать на чемпионаты мира Овечкиных, Кузнецовых и Малкиных.

— Сборная России впервые с 2013 года осталась без медалей чемпионата мира. Этот результат можно назвать провальным?

— Я бы назвал это закономерностью. Как только на первенство планеты приезжают сильные сборные, у нас неизменно возникают проблемы. Когда никого нет — мы чемпионы.

— В Пхёнчхане не выступали хоккеисты из НХЛ. Не бросит ли поражение на чемпионате мира в Дании тень на победу россиян на Олимпиаде?

— В ближайшие пару лет — возможно. Но потом все забудут. Звание олимпийский чемпионов сохраняется на всю жизнь, россияне завоевали его в честной борьбе. Они не виноваты, что хоккеистов из НХЛ не пустили в Южную Корею. Они делали свою работу и заслуженно победили на Играх.

— Как проявил себя Воробьёв на посту исполняющего обязанности главного тренера сборной России?

— На мой взгляд, отлично. За короткое время он успел привить команде определённые тактические задумки. Коллектив демонстрировал интересный хоккей. Его необходимо оставить на должности главного тренера. Если после каждой неудачи мы будем увольнять специалистов, то далеко не уедем.