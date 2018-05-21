Швеция сохранила титул, Канада проиграла в матче за бронзу: итоги последнего дня чемпионата мира по хоккею

Сборная Швеции стала победителем чемпионата мира по хоккею в Дании. В финале скандинавы по буллитам переиграли команду Швейцарии, повторившую своё достижение 2013 года. США в матче за бронзу разгромили Канаду со счётом 4:1, отправив две шайбы в пустые ворота. Итоги последнего дня мирового хоккейного форума — в обзоре RT.

Американцы выигрывают бронзу

С матча Канады и США начинался этот чемпионат мира — и им же практически закончился. Двум североамериканским командам оставалось только разыграть между собой бронзу после довольно неожиданных поражений в полуфинале. Первую встречу в дерби выиграла команда США.

Инициатива в матче с первых минут перешла к американцам, что вылилось в двукратный перевес по броскам в первом периоде. Только игра Кёртиса Макэлинни могла отсрочить гол подопечных Джеффа Блэшилла. Но он не предполагал, что угрозу стоит ожидать и от лидера собственной команды Коннора Макдэвида. На 27-й минуте форвард потерял шайбу в своей зоне. Крис Крайдер быстро перехватил снаряд и открыл счёт.

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Американцы продолжали наседать на ворота Макэлинни весь второй период, но под его конец получили шайбу в собственные ворота. Канадцы успели разыграть красивую атаку, завершить которую вызвался Марк-Эдуар Власич, наказав США за ряд неиспользованных моментов.

После перерыва сборная Канады плотно осела у ворот Кейта Кинкейда. Так продолжалось до удаления Райана О'Райлли, которое помогло американцам вновь выйти вперёд. Патрик Кейн щёлкнул сразу после вбрасывания, а Ник Бонино добил шайбу.

Для Кейна это очко за передачу стало 20-м по итогам десяти матчей на турнире. Он стал первым игроком, показавшим такую солидную статистику на чемпионате мира, со времён канадца Данни Хитли, набравшего 20 очков в 2008 году. Заодно Кейн побил американский рекорд результативности, державшийся с 1949 года. Тогда Брюс Мазер забросил 19 шайб, а голевые пасы статистикой не учитывались.

Когда О'Райлли не реализовал 100%-ный момент, чтобы отыграться, попросту не попав по шайбе, канадцы сняли Макэлинни с ворот практически на все три оставшиеся минуты. В итоге они не только не смогли забить, но и пропустили ещё две шайбы. Сначала Андерс Ли точно пробил после выигранного в своей зоне вбрасывания, а затем Крис Крайдер оформил дубль.

Сборная США в третий раз за последние шесть лет выиграла бронзовые медали — с 1960 года для неё такой результат является пределом мечтаний. Канадцы не смогли во второй раз выиграть малый финал, как это было на Олимпиаде в Пхёнчхане. Их медальная серия, начавшаяся на чемпионате мира 2015 года, прервалась.

Шведы сохраняют титул

Как и пять лет назад, когда сборная США как раз выигрывала бронзу, в финал чемпионата мира вышли Швеция и Швейцария. Команда из Центральной Европы вновь преподнесла сенсацию, даже более громкую, чем в 2013 году. Ведь тогда швейцарцы с группового этапа принялись обыгрывать фаворитов, а в этот раз уступили и Чехии, и России, и Швеции. Пробиться в плей-офф удалось только за счёт побед над откровенно слабыми командами. Но зато в четвертьфинале и полуфинале подопечные Патрика Фишера победили фаворитов в лице Финляндии и Канады.

С первых минут решающей встречи Швейцария начала показывать свои лучшие качества — скоростные контратаки и физическую силу. Серебряный призёр чемпионата мира Нино Нидеррайтер открыл счёт на 17-й минуте, приняв на пятачке пас от подключившегося Романа Йози — автора единственной шайбы швейцарцев в финале пятилетней давности.

Правда, лидерство аутсайдера продлилось чуть больше минуты. Рывок Густава Нюквиста остался незамеченным и для обороны швейцарцев, и для Леонардо Дженони, отразившего накануне 43 канадских броска. Следом мог отличиться и Виктор Арвидссон, если бы в идеальной шведской перепасовке вдруг не приключился сбой.

Второй период продолжался в том же духе — швейцарцы старались наказать соперника за малейшую оплошность, но не забывали вовремя возвращаться в защиту. После первого же удаления у скандинавов им удалось подловить соперника на пересменке — Тимо Майер поймал шайбу у чужой синей линии и пробил вратаря Андерса Нильссона, которому никто не успевал помочь.

Шведы в долгу не остались, и, едва Швейцария сама оказалась в меньшинстве, счёт стал равным. Мика Зибанеджад забросил свою шестую шайбу за турнир — больше забивали только Себастьян Ахо и Патрик Кейн. Шведу с иранскими корнями удался ловкий бросок с кистей, которому Дженони не смог ничего противопоставить.

Реальная проверка для швейцарцев наступила в заключительной трети основного времени матча. Роман Йози получил два подряд удаления — сначала за толчок Микаэля Баклунда на своём пятачке, а затем — за касание шайбы до полного выхода из штрафного бокса. Без своего самого известного защитника сборная Швейцарии смогла не допустить новых голов в свою сторону, но сил на контратаки уже не хватало.

Год назад шведы уже довели дело до овертайма, а потом и до серии буллитов, в которой отпраздновали победу над Канадой. Сценарий нынешнего финала развивался по точно такому же сценарию. Хотя у обеих команд хватало моментов, чтобы избежать хоккейной лотереи, они так и остались нереализованными.

В серии послематчевых бросков чаша весов поначалу склонялась в сторону Швейцарии — Свен Андригетто открыл счёт, а Леонардо Дженони дважды защитил ворота от шведов. Но затем он дважды пропустил, а партнёры не смогли обыграть Андерса Нильссона. Когда и Нино Нидеррайтер не смог занести шайбу в ворота, матч закончился. Швеция в 11-й раз выиграла чемпионат мира по хоккею, а швейцарцы в третий раз вынуждены довольствоваться серебром.