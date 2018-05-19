Хоккеист сборной Канады шокирован поражением от Швейцарии

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Защитник сборной Канады Аарон Экблад прокомментировал поражение от сборной Швейцарии в полуфинале чемпионата мира в Дании.

«Швейцарцы провели невероятный матч. С самого первого вбрасывания они стали давить на нас и ни на секунду не расслаблялись. Они сыграли лучше, чем мы», — цитирует Экблада Sport24.

Он также поделился эмоциями по поводу того, что сборная не смогла выйти в финал.

«Сейчас испытываю что-то вроде шока! Мы отдались полностью игре и сделали всё, что могли. Не хочется проигрывать матчи вот так. Мы сыграли неплохо, в какой-то степени даже хорошо. Не знаю, чего нам не хватило. Наверное, голов», — заявил Экблад.

Он добавил, что команда приложит все усилия, чтобы завоевать бронзовые медали в матче за третье место с США.

Ранее сборная Канады уступила национальной команде Швейцарии в полуфинальном матче чемпионата мира в Дании.

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