«От волнения все забыли, что надо делать»: игроки и тренер «Тосно» о победе в финале Кубка России по футболу

Футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области завоевал Кубок России, обыграв в финале курский «Авангард» со счётом 2:1. Это первый трофей команды, которая была сформирована всего пять лет назад. После победного матча главный тренер Дмитрий Парфёнов отметил, что его подопечные от волнения забыли план на игру, нападающий Павел Погребняк сравнил себя с Игорем Денисовым, а автор одного из голов в финале Алексей Скворцов признался, что накануне матча увидел сон, в котором его команда одержала победу в турнире.

Клуб «Тосно» из Ленинградской области, созданный лишь в 2013 году, стал обладателем Кубка России — 2018. В финале, прошедшем на новом волгоградском стадионе, подопечные Дмитрия Парфёнова обыграли курский «Авангард». Обе команды сенсационно пробились в главный матч турнира, но только «Тосно» удалось сделать последний шаг к завоеванию трофея.

После победы в Кубке России главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов в первую очередь пожелал, чтобы этот успех помог клубу сохранить своё существование в будущем. Начинающий специалист отметил, что его подопечные из-за волнения забыли план на игру, но смогли успокоиться и одержать верх над «Авангардом».

«Слова благодарности ребятам! Тяжелейший матч, но это финал Кубка. Мы победили, и это самое главное! Меня уже качали — хорошо, что поймали. Ждал ли такого рывка от Резиуана Мирзова? Жду подобного от любого игрока, не только от него. Для обеих команд сегодняшний матч — это событие, и первый тайм показал, какое большое было волнение. Забыли всё, что делали и просили делать. Затем внесли коррективы, и вы видели, что обе команды во втором тайме действовали более дисциплинированно. «Авангард» мне очень понравился, они заслужили выход в финал, но побеждает одна команда. Мы победили, и я хочу поздравить болельщиков! Хотелось бы, чтобы эта победа помогла нашему футбольному клубу. Не хочется говорить лишнего. Мы живы, и футбольный бог даёт нам ещё один шанс в последнем туре», — сказал Парфёнов в эфире канала «Наш футбол».

Защитник тосненцев Евгений Чернов признался, что самый важный матч в сезоне у команды ещё впереди — это игра последнего тура РФПЛ с «Уфой», в которой решится, сохранит ли клуб прописку в элите или отправится в ФНЛ.

«Когда нам вручат кубок, тогда ощутим победу. Сейчас очень тяжело, много эмоций и сил потратили в этой игре. Этот матч и весь розыгрыш Кубка были очень сложными. Мы отдали все силы и очень рады, что завоевали этот трофей. «Авангард» тоже неслучайно оказался в финале. Это достойный соперник, очень крепкая, организованная команда. Они сегодня показали качественную игру. Но это футбол, и так получилось, что мы выиграли. В Волгограде очень красивый стадион — как с внешней, так и с внутренней стороны. Поэтому здесь будет очень приятно играть. Поддержка болельщиков была сумасшедшая, и мы очень рады, что получилось здесь завоевать трофей. Сейчас отпразднуем успех в раздевалке, а потом будем готовиться, наверное, к самому важному матчу в сезоне», — рассказал футболист.

Новоявленный обладатель Кубка России и автор одного из двух голов «Тосно» в финале Алексей Скворцов рассказал, что верил в свой успех с юных лет, проведённых в детском доме.

«Я с детства верил, что добьюсь, высоко поднимусь. В детском доме я верил, воспитатели меня поддерживали. Всем им привет! Я сейчас как будто во сне. Мне приснилось сегодня, что мы выиграли Кубок, и я как будто во сне до сих пор. Курьёзный гол? Мои голы за «Тамбов» посмотрите, у меня все мячи так залетали», — сказал Скворцов «Спорт-Экспрессу».

Победный мяч в составе «Тосно» забил Резиуан Мирзов. После матча с «Авангардом» он признался, что сил на празднование не осталось.

«Какие эмоции? Ох, не знаю даже. Сил нету. Считаю, что в первом тайме ещё могли решить исход матча при счёте 1:0 в нашу пользу. Но не получилось. Мы всегда играем на атаку, так, как тренер просит», — сказал Мирзов «Матч ТВ».

© Алексей Филиппов / РИА Новости

Нападающий «Тосно» Павел Погребняк пропустил финал из-за травмы, но был с командой в момент победы и отпраздновал с ней очередной свой титул. Он сравнил свои ощущения с тем, что испытал бывший партнёр по «Зениту» Игорь Денисов, ставший недавно чемпионом России.

«Чувствую то же, что и Денисов. У нас немного схожие истории, несмотря на то что я пропустил финал. Этот трофей — как глоток свежего воздуха. Естественно, заканчивать карьеру не собираюсь. Восстановимся и ещё поиграем! Надеюсь, теперь попадём в переходные игры, а потом уже клуб будет играть в высшем дивизионе. Почему бы не задуматься о еврокубках? Не зря же мы выиграли Кубок. Понятно, что сам трофей очень важен для клуба. Но мы хотим в Европу! Очень рад, что Денисов и я выиграли по трофею! Суперкубок я, к сожалению, пропущу. Горжусь своей командой, спасибо ей!» — сказал бывший игрок сборной России.