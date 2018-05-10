«От волнения все забыли, что надо делать»: игроки и тренер «Тосно» о победе в финале Кубка России по футболу
- © Алексей Филиппов / РИА Новости
Клуб «Тосно» из Ленинградской области, созданный лишь в 2013 году, стал обладателем Кубка России — 2018. В финале, прошедшем на новом волгоградском стадионе, подопечные Дмитрия Парфёнова обыграли курский «Авангард». Обе команды сенсационно пробились в главный матч турнира, но только «Тосно» удалось сделать последний шаг к завоеванию трофея.
После победы в Кубке России главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов в первую очередь пожелал, чтобы этот успех помог клубу сохранить своё существование в будущем. Начинающий специалист отметил, что его подопечные из-за волнения забыли план на игру, но смогли успокоиться и одержать верх над «Авангардом».
«Слова благодарности ребятам! Тяжелейший матч, но это финал Кубка. Мы победили, и это самое главное! Меня уже качали — хорошо, что поймали. Ждал ли такого рывка от Резиуана Мирзова? Жду подобного от любого игрока, не только от него. Для обеих команд сегодняшний матч — это событие, и первый тайм показал, какое большое было волнение. Забыли всё, что делали и просили делать. Затем внесли коррективы, и вы видели, что обе команды во втором тайме действовали более дисциплинированно. «Авангард» мне очень понравился, они заслужили выход в финал, но побеждает одна команда. Мы победили, и я хочу поздравить болельщиков! Хотелось бы, чтобы эта победа помогла нашему футбольному клубу. Не хочется говорить лишнего. Мы живы, и футбольный бог даёт нам ещё один шанс в последнем туре», — сказал Парфёнов в эфире канала «Наш футбол».
Защитник тосненцев Евгений Чернов признался, что самый важный матч в сезоне у команды ещё впереди — это игра последнего тура РФПЛ с «Уфой», в которой решится, сохранит ли клуб прописку в элите или отправится в ФНЛ.
«Когда нам вручат кубок, тогда ощутим победу. Сейчас очень тяжело, много эмоций и сил потратили в этой игре. Этот матч и весь розыгрыш Кубка были очень сложными. Мы отдали все силы и очень рады, что завоевали этот трофей. «Авангард» тоже неслучайно оказался в финале. Это достойный соперник, очень крепкая, организованная команда. Они сегодня показали качественную игру. Но это футбол, и так получилось, что мы выиграли. В Волгограде очень красивый стадион — как с внешней, так и с внутренней стороны. Поэтому здесь будет очень приятно играть. Поддержка болельщиков была сумасшедшая, и мы очень рады, что получилось здесь завоевать трофей. Сейчас отпразднуем успех в раздевалке, а потом будем готовиться, наверное, к самому важному матчу в сезоне», — рассказал футболист.
Новоявленный обладатель Кубка России и автор одного из двух голов «Тосно» в финале Алексей Скворцов рассказал, что верил в свой успех с юных лет, проведённых в детском доме.
«Я с детства верил, что добьюсь, высоко поднимусь. В детском доме я верил, воспитатели меня поддерживали. Всем им привет! Я сейчас как будто во сне. Мне приснилось сегодня, что мы выиграли Кубок, и я как будто во сне до сих пор. Курьёзный гол? Мои голы за «Тамбов» посмотрите, у меня все мячи так залетали», — сказал Скворцов «Спорт-Экспрессу».
Победный мяч в составе «Тосно» забил Резиуан Мирзов. После матча с «Авангардом» он признался, что сил на празднование не осталось.
«Какие эмоции? Ох, не знаю даже. Сил нету. Считаю, что в первом тайме ещё могли решить исход матча при счёте 1:0 в нашу пользу. Но не получилось. Мы всегда играем на атаку, так, как тренер просит», — сказал Мирзов «Матч ТВ».
- © Алексей Филиппов / РИА Новости
Нападающий «Тосно» Павел Погребняк пропустил финал из-за травмы, но был с командой в момент победы и отпраздновал с ней очередной свой титул. Он сравнил свои ощущения с тем, что испытал бывший партнёр по «Зениту» Игорь Денисов, ставший недавно чемпионом России.
«Чувствую то же, что и Денисов. У нас немного схожие истории, несмотря на то что я пропустил финал. Этот трофей — как глоток свежего воздуха. Естественно, заканчивать карьеру не собираюсь. Восстановимся и ещё поиграем! Надеюсь, теперь попадём в переходные игры, а потом уже клуб будет играть в высшем дивизионе. Почему бы не задуматься о еврокубках? Не зря же мы выиграли Кубок. Понятно, что сам трофей очень важен для клуба. Но мы хотим в Европу! Очень рад, что Денисов и я выиграли по трофею! Суперкубок я, к сожалению, пропущу. Горжусь своей командой, спасибо ей!» — сказал бывший игрок сборной России.
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