«Олимп духа»: премьера фильма RTД о советских чемпионах Игр 1952 года

После создания Советского Союза в 1922 году страна была политически, экономически и культурно изолирована. В частности, долгие годы СССР не участвовал в Олимпийских играх. Однако после Второй мировой войны государство активно включилось в мировую спортивную жизнь. Олимпиада 1952 года в Хельсинки стала для страны первой и очень успешной. Истории советских спортсменов, которые после войны и концлагерей отправились на Игры, — в новом фильме RTД.

RT рассказывает истории советских спортсменов, ставших чемпионами на Олимпиаде 1952 года. Они смогли пережить все ужасы войны — концлагеря, бои, блокаду, — сохранив стойкость духа, которая затем помогла им одолеть лучших западных атлетов.

Первую олимпийскую медаль Советского Союза выиграла Нина Пономарёва, родившаяся и выросшая в ГУЛАГе в окрестностях Нижнего Тагила. Вторым олимпийским чемпионом стал Юрий Тюкалин, переживший блокаду Ленинграда.

«Самая первая олимпийская чемпионка — это Нина Пономарёва, вот. Я — второй, 23 июля. Галя Зыбина третья. Она 26 июля выиграла. Это Гальку задевает часто. Мы первые все, говорит», — вспоминает Тюкалин.

Третий чемпион СССР — Галина Зыбина. Она пережила 872 дня в блокадном Ленинграде.

«Соперницы у меня на 13 лет старше все. И в копье, и в ядре. Но (соревнования. — RT) были в разные дни. А когда мы приехали, они (организаторы. — RT) поменяли: и ядро, и копьё сделали в одно время и в один день. И я, как собачка, бегала: копьё метну, шипы переодеваю — шипы разные, — бегу на ядро... Вот так вот. Ядро оттолкала, а потом финал», — рассказывает шестикратная чемпионка СССР в толкании ядра и метании копья.

Виктор Чукарин ушёл на фронт добровольцем, был взят фашистами в плен, прошёл через 17 концлагерей. После того как его освободили, мужчина едва мог двигаться, он весил 40 кг. Таких жертв войны много. Однако его история на этом не закончилась. На Олимпийских играх 1952 года он выиграл четыре золотые и две серебряные медали в гимнастике.

Полную версию фильма смотрите на сайте RTД.