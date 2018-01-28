Шайба — 160 км/ч: как Овечкин покорил Америку своим броском

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин одержал победу в конкурсе на силу броска, который прошёл в рамках турнира «Суперскиллз» на Матче всех звёзд НХЛ. Спортсмен послал шайбу в цель со скоростью свыше 160 километров в час и стал первым за 16 лет форвардом, который выиграл в этой номинации. Предыдущим нападающим —триумфатором конкурса был другой россиянин, Сергей Фёдоров.

«Был уверен, что моим максимумом будут 90 миль в час»

Матч всех звёзд НХЛ 2018 года, который пройдёт в ночь с 28 на 29 января в Тампе на стадионе «Амали Арена», традиционно начался с конкурсов «Суперскиллз», в которых ведущие хоккеисты планеты соревновались в шести категориях: скорость, мастерство паса, отражение буллитов для вратарей, контроль шайбы, сила броска и точность броска. Данные конкурсы хоть и не носят серьёзного соревновательного характера, как и сам Матч, но неизменно привлекают внимание зрителей, ведь в них игроки НХЛ проявляют всё своё мастерство, которое в динамике официальных матчей зачастую не так заметно. Неудивительно, что трибуны стадиона в Тампе были заполнены до отказа.

Было на что посмотреть и российским болельщикам. Сразу несколько отечественных хоккеистов боролись за победу в различных номинациях, и одному из них удалось занять первое место. Речь об Александре Овечкине, который стал победителем в соревновании на самый сильный бросок.

В своей первой попытке россиянин бросил шайбу со скоростью 98,8 миль в час, а во второй улучшил этот показатель — 101,3 мили в час (163 км/час). Этого капитану «Вашингтона» хватило, чтобы стать первым нападающим со времён его соотечественника Сергея Фёдорова, отпраздновавшего победу в конкурсе на силу броска в 2002 году.

Вторым стал защитник «Нэшвилла» Суббан (98,7 миль/ч), на третьем оказался хоккеист «Далласа» Клингберг (97,6 миль/ч).

Сам Овечкин признался, что не ожидал от себя подобной мощи и рассчитывал на гораздо более скромный результат.

«Вообще, я удивлён. Я был уверен, что моим максимумом будет 90 миль в час. Конечно, приятно, что предыдущим форвардом, выигравшим этот конкурс, был Фёдоров. Это придаёт победе лоска. Хотя стоит учитывать, что здесь не было ни Хары, ни Уэбера. Если бы они были, то я бы даже не стал пытаться их переиграть», — признался 32-летний игрок.

Защитник «Монреаль Канадиенс» Ши Уэбер на протяжении трёх последних лет неизменно становился победителем конкурса, однако нынешний Звёздный уикенд не посетил. При этом рекордное достижение в данной дисциплине принадлежит 40-летнему хоккеисту «Бостона» Здено Харе. В 2012 году словак бросил шайбу со скоростью 108,8 миль/ч (около 175 км/час).

Финский нападающий «Флориды» Александр Барков признался, что не ставил на победу Овечкина.

«Я думал, что выиграет Стивен Стэмкос. Но, конечно, Овечкин обладает одним из лучших, если не лучшим броском в лиге», — заявил спортсмен.

«Кучеров целую вечность провозился со своими пасами»

Другие россияне, принявшие участие в «Суперскиллз», выступили не столь удачно. Так, нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров, которого активно поддерживали трибуны, занял предпоследнее место в конкурсе на мастерство паса.

Он первым приступил к выполнению специальных заданий и управился за одну минуту и 39,5 секунды. Однако быстро стало понятно, что с этим результатом российский хоккеист не будет лидером. Победу в итоге одержал капитан «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело, показавший результат 46,6 секунды. Впрочем, Кучеров старался не унывать.

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«Было интересно, хотя по мишеням попасть было тяжело. Думаю, что если бы я вышел на конкурс третьим или четвёртым, то чувствовал бы себя спокойнее. А так было немного неловко. Но это шоу для болельщиков, которым, думаю, всё понравилось», — отметил Никита.

Зато капитан «Тампы» Стэмкос не упустил возможности поддеть своего одноклубника.

«Да, он целую вечность провозился со своими пасами. Но знаете что? Когда он в следующем матче забьёт пару голов, никому и в голову не придёт вспоминать, сколько времени у него на это ушло», — подчеркнул хоккеист.

А капитан «Нью-Йорк Айлендерс» Джон Таварес, напротив, поддержал россиянина.

«Я не из тех, кто стал бы хихикать над Кучеровым или Дрю Даути, потому что упражнения, которые им пришлось выполнить, совсем не выглядели простыми. К тому же я и сам участвовал в похожем конкурсе в одном из предыдущих уикендов и помню, как сложно было мне», — вспомнил Таварес.

Не лучшим образом выступил и вратарь «Тампы» Андрей Василевский. В конкурсе на отражение буллитов он пропустил три шайбы, тогда как Марк-Андре Флёри из «Вегас Голден Найтс» отразил 14 бросков подряд и отпраздновал победу.

«Безусловно, Марк-Андре был невероятен. Хенрик Лундквист до меня сделал пять сейвов, так что я пытался побить его. Когда мне удалось сделать шесть сейвов, дальше уже я не особо переживал и просто получал удовольствие», — рассказал голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне, также принявший участие в конкурсе.

Flower? Brick wall? Call Marc-Andre Fleury whatever you want, the dude made 14 straight saves. 😳 #NHLAllStarpic.twitter.com/GMi9tIjDDM — NHL (@NHL) 28 января 2018 г.

Второй подряд триумф Макдэвида и точность Безёра

В других конкурсах россияне представлены не были. Начался вечер с соревнования в скорости, и второй год подряд самым быстрым хоккеистом НХЛ стал нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид. Правда, канадец признался, что расстроился отсутствию Кучерова, который мог навязать ему реальную борьбу.

«Я подумал так: когда финиширую, будет или взрыв эмоций болельщиков — это значит, что выиграл Пойнт, или они промолчат — это значит, что победил я. По их реакции я понял, что всё сложилось хорошо. Думал, что Кучеров собирается бросить мне вызов. Но по какой-то причине он этого не сделал, хотя это понятно. Многие парни толком ничего не делали в последние два дня и просто не хотели получить травму», — цитирует Макдэвида официальный сайт НХЛ.

Конкурс на точность бросков выиграл нападающий «Ванкувер Кэнакс» Брок Бёзер. Он поразил все мишени в воротах всего за 11,136 секунды и буквально на миг опередил Брайана Бойла («Нью-Джерси Дэвилз»).

Лучший контроль шайбы продемонстрировал Джонни Гудро, представляющий «Калгари Флэймз». Ему удалось опередить таких сильных соперников, как Патрик Кейн («Чикаго Блэкхоукс»), Тайлер Сегин («Даллас Старз»), Джон Таварес («Нью-Йорк Айлендерс») и тот же Макдэвид.

Бонус

Известный российский вратарь Илья Брызгалов также присутствовал на Матче всех звёзд, хотя уже завершил карьеру. Голкипер выполнял роль журналиста и задавал всем присутствующим каверзный вопрос, связанный с математикой: сколько будет 2+2х2? Многие из присутствующих дали неправильный ответ, в том числе один их лучших хоккеистов планеты Сидни Кросби.