Кучеров занял предпоследнее место в конкурсе на мастерство паса в рамках Матча всех звёзд НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял предпоследнее место в конкурсе на мастерство паса в рамках Матча всех звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Об этом сообщает официальный сайт лиги. Время Кучерова на выполнение задания составило 1 минуту 39,5 секунды. Победителем состязания, в котором принимали участие восемь хоккеистов, стал капитан «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело (46,6 секунды). Ранее сообщалось, что Овечкин выиграл конкурс на силу броска в рамках Матча всех звёзд НХЛ.