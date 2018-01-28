Кучеров занял предпоследнее место в конкурсе на мастерство паса в рамках Матча всех звёзд НХЛ
Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял предпоследнее место в конкурсе на мастерство паса в рамках Матча всех звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Время Кучерова на выполнение задания составило 1 минуту 39,5 секунды.
Победителем состязания, в котором принимали участие восемь хоккеистов, стал капитан «Сент-Луис Блюз» Алекс Пьетранджело (46,6 секунды).
Ранее сообщалось, что Овечкин выиграл конкурс на силу броска в рамках Матча всех звёзд НХЛ.
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