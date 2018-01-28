Овечкин выиграл конкурс на силу броска в рамках Матча всех звёзд НХЛ

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин одержал победу в конкурсе на самый сильный бросок в рамках всех звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

В состязании принимали участие пять хоккеистов, каждый из которых выполнил по два броска.

Скорость полёта шайбы после броска Овечкина составила 101,3 мили в час. Второе место занял Пи Кей Суббан из «Нэшвилл Предаторз» (98,7 мили в час), на третьей позиции расположился Джон Клингберг из «Даллас Старз» (97,6 мили в час).

Ранее сообщалось, что Овечкин примет участие в конкурсе на силу броска в рамках Матча всех звёзд НХЛ.

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