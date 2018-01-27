Овечкин примет участие в конкурсе на силу броска в рамках Матча всех звёзд НХЛ

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Стало известно распределение игроков по конкурсам мастер-шоу Матча звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин примет участие в конкурсе на самый сильный бросок, сообщает официальный сайт лиги.

В этом конкурсе Овечкину будут противостоять Джон Клингберг («Даллас Старз»), Пи Кей Суббан («Нэшвилл Предаторз»), Брент Бёрнс («Сан-Хосе Шаркс») и Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй Лайтнинг»). 

Российский нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров примет участие в конкурсе на мастерство паса. Он будет соперничать с Клодом Жиру («Филадельфия Флайерз»), Брэйденом Шенном, Алексом Пьетранджело (оба — «Сент-Луис Блюз»), Оливером Экманом-Ларссоном («Аризона Койотс»), Эриком Стаалом («Миннесота Уайлд»), Крисом Летангом («Питтсбург Пингвинз») и Дрю Даути («Лос-Анджелес Кингз»).

Одноклубник Кучерова голкипер Андрей Василевский примет участие в конкурсе на серию сейвов, в котором за победу также поспорят Хенрик Лундквист («Нью-Йорк Рейнджерс»), Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс), Пекка Ринне («Нэшвилл») и Марк-Андре Флери («Вегас Голден Найтс»).

Мастер-шоу состоится 28 января. Также пройдут конкурсы на самого быстрого игрока, на лучший контроль шайбы и на точность броска. Сам Матч всех звёзд состоится 29 января в Тампе.

Ранее Кучеров рассказал, какой момент своей карьеры он считает лучшим.

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