Кучеров рассказал о лучшем моменте в своей карьере

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал, какой момент своей карьеры он считает лучшим.

«Лучший момент в карьере — когда я попал и закрепился в НХЛ, доказал всем, что они были неправы, особенно людям в России, но и тут тоже. Они думали, что я ни за что не смогу заиграть. То, что меня не верили, ещё больше подстёгивает. Я доказал, что они были неправы», — приводит слова Кучерова Tampa Bay Times.

Он отметил, что самым сложным моментом была травма плеча, полученная в сезоне 2011/2012, во время его выступлений за московский ЦСКА.

«В ЦСКА не верили, что у меня что-то не то с плечом, и говорили, что если я хочу операцию, то должен сам её оплачивать. Но тогда у меня не было столько денег. Было тяжело не как игроку, а как человеку. Я чувствовал, что они мне не нужны. Они меня использовали. Тогда мой агент позвонил Стиву Айзерману, меня только задрафтовали. Через неделю я уже был в «Тампе». Мне сильно повезло, что он мне помог, заплатил за операцию, хотя меня только задрафтовали. Тогда я даже не думал о том, чтобы ехать играть в Северную Америку. Очень благодарен за это», — рассказал хоккеист.

Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. За это время он принял участие в 334 матчах, в которых забросил 135 шайб и отдал 162 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров признан самым ценным игроком первой половины сезона НХЛ.