Кучеров признан MVP первой половины сезона НХЛ

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Члены Ассоциации хоккейных журналистов определили лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам первой половины сезона.

В голосовании участвовали более 150 журналистов и 2000 болельщиков, сообщает TSN. Номинации соответствуют наградам, вручаемых по окончании сезона.

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан самым ценным игроком (MVP) первой половины сезона. На втором месте нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, на третьем — форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Джон Таварес.

Одноклубник Кучерова Андрей Василевский стал лучшим вратарём. В тройке лучших также голкиперы Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс») и Пекка Ринне («Нэшвилл Предаторз»).

Ранее Кучеров подарил автомобиль своему первому тренеру.

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