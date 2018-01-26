Кучеров признан MVP первой половины сезона НХЛ
В голосовании участвовали более 150 журналистов и 2000 болельщиков, сообщает TSN. Номинации соответствуют наградам, вручаемых по окончании сезона.
Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан самым ценным игроком (MVP) первой половины сезона. На втором месте нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, на третьем — форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Джон Таварес.
Одноклубник Кучерова Андрей Василевский стал лучшим вратарём. В тройке лучших также голкиперы Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс») и Пекка Ринне («Нэшвилл Предаторз»).
Ранее Кучеров подарил автомобиль своему первому тренеру.