Кросби ошибся при ответе на вопрос, сколько будет 2 + 2 х 2

Известный российский вратарь Илья Брызгалов, который работает корреспондентом на Матче всех звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), попросил канадца Сидни Кросби ответить на вопрос: «Сколько будет 2 + 2 х 2?»

Хоккеист «Питтсбург Пингвинз» сказал, что правильным ответом на эту математическую задачу будет 8. TPT correspondent @bryzgoalie30 asks @Penguins captain Sidney Crosby some hard-hitting questions at #NHLAllStar media day in Tampa pic.twitter.com/g8E0oZ5upa — The Players' Tribune (@PlayersTribune) 27 января 2018 г. Ранее сообщалось, что первый матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2018/19 состоится в Швеции.