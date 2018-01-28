Кросби ошибся при ответе на вопрос, сколько будет 2 + 2 х 2

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Известный российский вратарь Илья Брызгалов, который работает корреспондентом на Матче всех звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), попросил канадца Сидни Кросби ответить на вопрос: «Сколько будет 2 + 2 х 2?»

Хоккеист «Питтсбург Пингвинз» сказал, что правильным ответом на эту математическую задачу будет 8.

Ранее сообщалось, что первый матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2018/19 состоится в Швеции.

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