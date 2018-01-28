Первый матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2018/19 состоится в Швеции
Первый матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2018/19 между «Эдмонтон Ойлерз» и «Нью-Джерси Девилз» состоится в Швеции.
Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Команды откроют следующий сезон в Стокгольме. Точная дата встречи пока неизвестна.
Кроме того, «Флорида Пантерз» и «Виннипег Джетс» проведут два матча турнира в Финляндии в ноябре.
Ранее сообщалось, что Кучеров занял предпоследнее место в конкурсе на мастерство паса в рамках Матча всех звёзд НХЛ.
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