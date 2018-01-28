Первый матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2018/19 состоится в Швеции

Первый матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2018/19 между «Эдмонтон Ойлерз» и «Нью-Джерси Девилз» состоится в Швеции.

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Команды откроют следующий сезон в Стокгольме. Точная дата встречи пока неизвестна.

Кроме того, «Флорида Пантерз» и «Виннипег Джетс» проведут два матча турнира в Финляндии в ноябре.

Ранее сообщалось, что Кучеров занял предпоследнее место в конкурсе на мастерство паса в рамках Матча всех звёзд НХЛ.