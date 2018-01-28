Овечкин стал первым после Фёдорова нападающим, кто выиграл конкурс на силу броска

Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» стал первым после Сергея Фёдорова нападающим, кто выиграл конкурс на силу броска в рамках Матча всех звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

После победы Фёдорова в 2002 году состязание выигрывали только защитники. 16 лет назад выступавший за «Детройт Ред Уингз» россиянин бросил шайбу на 101,5 мили в час. Результат Овечкина в 2018 году составил 101,3 мили в час.

Рекорд НХЛ, установленный в 2012 году, принадлежит словаку Здено Харе из «Бостон Брюинз» — 108,8 мили в час.

Ранее сообщалось, что Сан-Хосе станет местом проведения Матча всех звёзд НХЛ — 2019.