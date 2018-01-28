Сан-Хосе станет местом проведения Матча всех звёзд НХЛ — 2019

Американский город Сан-Хосе станет местом проведения Матча всех звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2019 году.

Звёздный уик-энд пройдёт с 25 по 27 января, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Матч звёзд НХЛ пройдёт в Сан-Хосе во второй раз в истории. Впервые это произошло в 1997 году.

Матч звёзд — 2018 проходит в американском городе Тампа.

Ранее сообщалось, что первый матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2018/19 состоится в Швеции.