Одна за всех: Шарапова встречается с Кербер в третьем круге Australian Open

Мария Шарапова продолжает своё выступление на Открытом чемпионате Австралии по теннису. В третьем круге россиянка играет против немки Анжелики Кербер. Пятикратная победительница турниров Большого шлема остаётся последней представительницей России в одиночных сетках турнира. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.