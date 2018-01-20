Одна за всех: Шарапова встречается с Кербер в третьем круге Australian Open
- Мария Шарапова
- Reuters
- © David Gray
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20 января 2018
Отличная подача удаётся россиянке. Первое очко в гейме за Шараповой.
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Снова не удаётся приём российской теннисистке. Кербер ведёт в первом сете со счётом 2:0. Подавать будет Шарапова.
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Весь розыгрыш приходилось отбиваться Шараповой, и в итоге немка вышла к сетке и дожала россиянку. 40:0.
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Агрессивно играет Кербер. Не хватает резкости пока Шараповой. 30:0 на подаче немки.
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Шарапова смогла отыграть один брейк-пойнт, но большего добиться не удалось. Кербер с ходу берёт подачу россиянку в первом сете. 1:0.
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Большие проблемы у Шараповой уже в первом гейме. Тройной брейк-пойнт у Кербер — 0:40.
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Ошибается Шарапова ударом с бэкхенда. 0:15.
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Начинается матч! На подаче Шарапова!
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Тем временем спортсменки появляются на арене. Примечательно, что и Шарапова, и Кербер одерживали победы на Открытом чемпионате Австралии. Россиянке этот турнир покорился в 2008 году, а немка завоевала трофей восемь лет спустя.
This one is worthy of a final! 🏆— #AusOpen (@AustralianOpen) 20 января 2018 г.
Super Saturday has delivered with two former #AusOpen champions set to do battle in the 3R on @RodLaverArena! pic.twitter.com/wXOE6cykPi
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А вот и разминка Шараповой. Разогревается перед матчем российская теннисистка.
.@MariaSharapova getting her 👀 in! #AusOpenpic.twitter.com/agXlHTP6ah— #AusOpen (@AustralianOpen) 20 января 2018 г.
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