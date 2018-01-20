Одна за всех: Шарапова встречается с Кербер в третьем круге Australian Open

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Сергей Стариков
Мария Шарапова продолжает своё выступление на Открытом чемпионате Австралии по теннису. В третьем круге россиянка играет против немки Анжелики Кербер. Пятикратная победительница турниров Большого шлема остаётся последней представительницей России в одиночных сетках турнира. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Одна за всех: Шарапова встречается с Кербер в третьем круге Australian Open
  • Мария Шарапова
  • Reuters
  • © David Gray
Автообновление

  • 20 января 2018

    Отличная подача удаётся россиянке. Первое очко в гейме за Шараповой.

  • Снова не удаётся приём российской теннисистке. Кербер ведёт в первом сете со счётом 2:0. Подавать будет Шарапова.

  • Весь розыгрыш приходилось отбиваться Шараповой, и в итоге немка вышла к сетке и дожала россиянку. 40:0.

  • Агрессивно играет Кербер. Не хватает резкости пока Шараповой. 30:0 на подаче немки.

  • Шарапова смогла отыграть один брейк-пойнт, но большего добиться не удалось. Кербер с ходу берёт подачу россиянку в первом сете. 1:0.

  • Большие проблемы у Шараповой уже в первом гейме. Тройной брейк-пойнт у Кербер — 0:40.

  • Ошибается Шарапова ударом с бэкхенда. 0:15.

  • Начинается матч! На подаче Шарапова!

  • Тем временем спортсменки появляются на арене. Примечательно, что и Шарапова, и Кербер одерживали победы на Открытом чемпионате Австралии. Россиянке этот турнир покорился в 2008 году, а немка завоевала трофей восемь лет спустя.

  • А вот и разминка Шараповой. Разогревается перед матчем российская теннисистка.

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