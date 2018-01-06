Триумф Канады, выброшенная медаль шведов и падение Белоруссии: чем завершился молодёжный ЧМ по хоккею

Сборная Канады впервые с 2015 года выиграла молодёжный чемпионат мира по хоккею, шведы не пустили в финал американцев, а команда Чехии была разгромлена в решающих матчах. Сборная Белоруссии потеряла прописку в элите, уступив место команде Казахстана. О том, что происходило на турнире после вылета сборной России и кто из молодых игроков проявил себя ярче других, — в материале RT.

Любители хоккея, переставшие следить за ходом молодёжного чемпионата мира после вылета сборной России, многое потеряли: все медальные поединки оправдали ожидания как минимум по части зрелищности, а мини-серия за сохранение прописки в элите вышла едва ли не более событийной и драматичной, чем битва за золото.

Если сделать поправку на разницу в классе и поставленных перед командой целях, то выступление белорусской молодёжки в Баффало мало чем отличалось от выступления российской. В нескольких матчах новичок элитного дивизиона мог претендовать на очки, а во встрече со Швейцарией даже лидировал по ходу третьего периода. Если бы наши соседи удержали ту победу, сражаться за место под солнцем пришлось бы вовсе не им.

В утешительном раунде сборная Белоруссии и вовсе проявляла чудеса живучести, отыграв отставание в две шайбы в каждом из поединков серии с Данией, но неразбериха на последнем рубеже и неумение играть по счёту в конце концов отправили команду обратно в дивизион А. Сразу и не скажешь, какое из поражений стало более обидным — в первой встрече, когда худшая команда турнира в Баффало дважды пропустила на последней минуте основного времени и уступила 4:5, или во второй, исход которой определяла серия буллитов.

Место Белоруссии в элите займёт другая команда с постсоветского пространства — сборная Казахстана, которая одержала победу в дивизионе А в упорной борьбе с латвийцами. С большой доли вероятности им также придётся участвовать в борьбе за выживание. Трудно будет и выжившим — ведь конкуренция в турнире рангом ниже, где также выступают немцы, французы и австрийцы, крайне высока.

Чехи провалили медальные матчи

Сборная Чехии, которую после победы над финнами рядом эксперты называли чуть ли не главной сенсацией молодёжного ЧМ, решающие поединки турнира провалила и осталась без наград. Команда выдала содержательный стартовый отрезок в полуфинале матча с Канадой, после чего допустила три результативных удаления подряд и «рассыпалась», а в матче за третье место, в котором Мартину Некашу и компании противостояли американцы, чехи напрочь провалили второй период, пропустив шесть безответных шайб.

HIGHLIGHTS: Canada (@HC_WJC) came back from an early deficit with a strong power play and beat the Czech @narodnitym 7-2 to reach the gold medal game. Watch the goals in the video and find more on the game here: https://t.co/4sHkvJQVLZ#WorldJuniors#WJCinBUFpic.twitter.com/FwPNbcGAyZ — IIHF (@IIHFHockey) 5 января 2018 г.

Первое с 2005 года попадание в четвёрку сильнейших молодёжных сборных планеты в любом случае стало для чехов знаменательным событием, однако в итоге они пропустили от североамериканских сборных 16 безответных шайб. В определённый момент команда просто бросала играть, да и ровный состав оказался скорее недостатком, нежели преимуществом. Если что-то шло не так, у Чехии не оказывалось лидера, способного взять ответственность на себя, а отразивший более полусотни бросков в четвертьфинале голкипер Йозеф Корженарж не мог до бесконечности подчищать все огрехи собственной обороны.

Вместе с тем чехи сделали весомую заявку на медали следующего первенства планеты среди двадцатилетних. Сразу 11 человек из этой команды, включая второго бомбардира ЧМ Некаша и члена символической пятёрки турнира Филипа Задину, родились позже базового для нынешнего созыва 1998 года и поэтому смогут выступить в Ванкувере и Виктории, уже имея к тому времени достаточный для больших побед международный опыт.

Содержательный хоккей от сборной Швеции

Из десяти команд, выступавших в Баффало, шведы меньше всего соответствовали представлениям о типичном молодёжном хоккее, в котором эмоции и заряженность на борьбу обычно превалируют над тактикой или стратегией. Ничего удивительного — ведь исполнители, которых наставник «Тре Крунур» Томас Монтен привёз на турнир, отыграли в общей сложности более тысячи матчей в высшем дивизионе своего национального чемпионата.

Перед началом ЧМ Швецию называли командой одной пятёрки, но на деле всё оказалось несколько иначе. В группе львиную долю шайб сборной действительно соорудило первое звено, где играли ведущий снайпер шведской лиги 19-летний Элиас Петтерссон и младший сын легендарного Микаэля Нюландера Александр, причём последний вполне мог побороться с американцем Кейси Миттельштадтом за победу в бомбардирской гонке, если бы относился к собственным голевым моментам более бережно.

Зато в поединках на вылет своё веское слово сказали менее звёздные хоккеисты. Хотя Тим Содерлунд с Акселем Йонссоном Фьялльбю порой играли прямолинейно и предсказуемо, тренерский штаб Монтена нашёл идеальное применение безудержной энергии своих форвардов и был вознаграждён тремя шайбами в меньшинстве в ворота США и Канады.

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Американцев в полуфинале шведы уничтожили тактически, вынудив тех много работать без шайбы, да и канадцев в равных составах превзошли по количеству бросков в створ ворот и опасных моментов. Более того, дружина Монтена сумела нейтрализовать канадские спецбригады большинства, реализовывавшие каждое второе удаление противников в течение всего чемпионата мира.

Причина, по которой «Тре Крунур» были вынуждены довольствоваться серебром, — игровая дисциплина. Да, европейцы ни разу не пропустили в меньшинстве, а свою единственную голевую атаку в финале провели именно в формате «четыре на пять», но два последовательных малых штрафа в третьем периоде финала не могли не отразиться на динамике игры команды. В эпизоде, когда канадцы забрасывали победную шайбу, растерявшая былую концентрацию защита шведов бездействовала, позволив Коннору Тимминсу набросить на пятак, где хозяйничал Тайлер Стинберген.

Когда судьба золотых медалей фактически была уже известна, шведы показали, что и им не чужды человеческие слабости. На последней минуте финала Оскар Стин получил дисциплинарный штраф за неспортивное поведение, а во время церемонии награждения капитан команды Лиас Андерссон бросил серебряную медаль на трибуны и расплакался. Понять разочарование форварда несложно: турнир в Баффало стал для него третьим за три сезона на уровне сборных, где он проиграл решающий матч.

🇸🇪 Lias Andersson tosses his medal into the stands. Shameful. pic.twitter.com/fax1tLNr6W — Juno 🇨🇦 (@junotheleafs) 6 января 2018 г.

Ожидаемая победа Канады

В нынешней версии «кленовых листьев» не было исполнителей уровня Сидни Кросби или Конора Макдэвида, превосходивших всех и каждого уже на молодёжном уровне (отчасти по этой причине звание самого ценного игрока турнира досталось не кому-то из победителей, а обладателю бронзы Миттельштадту), что не помешало родоначальникам хоккея провести мощный и ровный турнир.

Единственное поражение на молодёжном ЧМ команда потерпела от американцев в серии буллитов. На ход того матча под открытым небом повлиял снегопад, помешавший канадцам продемонстрировать всё своё мастерство и обыграть принципиального противника. В остальном же подопечные Доминика Дюшарма были более чем убедительны, не оставив ни малейших сомнений в своём превосходстве над любым соперником.

Секретом успеха канадцев стала качественная подготовка всех без исключения хоккеистов в заявке. Если шведы опирались на Петтерссона, Андерссона и Расмуса Далина, а сборная США была зависима от выполнявшего функции плеймейкера защитника Адама Фокса, то «кленовые листья» несли угрозу каждым своим звеном. Так, второй снайпер ЧМ Дрейк Батерсон начинал турнир в четвёртом сочетании, в то время как автора золотой шайбы Стинбергена в плей-офф использовали в качестве 13-го нападающего, и он появлялся на льду лишь от случая к случаю. Ни одна другая команда и близко не могла похвастать подобной глубиной состава.

Безусловно, лидеры канадской сборной — защитник Виктор Мете, форварды Джордан Кайру, Сэм Стил и Диллон Дубе — подтвердили свой статус и выручали команду тогда, когда это было необходимо. Но каких-то героических подвигов от них не требовалось — и всё благодаря поддержке менее именитых партнёров.

Расклады перед драфтом НХЛ

Помимо выявления сильнейшей сборной планеты, молодёжный ЧМ должен был дать ответы на ряд вопросов, связанных с драфтом НХЛ 2018 года. Перед началом турнира к числу его потенциальных фаворитов относили целый ряд талантливых хоккеистов, включая россиянина Андрея Свечникова, но за последние две недели в статусе главного претендента на первый номер окончательно утвердился 17-летний швед Расмус Далин.

Защитник, который на два года младше основной массы своих оппонентов, получил близкое к безграничному доверие тренеров «Тре Крунур», продемонстрировал удивительно зрелую игру и собрал отличную прессу. Более того, он прогрессировал от матча к матчу и, в отличие от своего звёздного коллеги по амплуа Эрика Карлссона, был полезен не только в чужой зоне, но и при обороне собственных ворот.

Расмус стал шестым ассистентом турнира, будучи важнейшим звеном шведской спецбригады большинства, и при этом добился лучшего в команде показателя полезности — «+7». Он мог бы оказаться ещё внушительнее, не провали его команда заключительные минуты финала.

Помимо Далина, товар лицом показали упомянутый выше Задина, форвард шведской сборной Исак Лундестрём, отметившийся голевым дублем в сложном четвертьфинальном матче со Словакией, и американец Брэди Ткачук, отец которого — Кит — провёл долгую и успешную карьеру в сильнейшей лиге планеты. Все они наверняка будут выбраны в первом раунде.