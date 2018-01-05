Определились финалисты молодёжного ЧМ-2018 по хоккею

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Стали известны финалисты молодёжного чемпионата мира по хоккею 2018 года, который проходит в американском Баффало.

В финале турнира сыграют национальные команды Канады и Швеции.

Канадские хоккеисты в своём полуфинальном матче нанесли разгромное поражение чехам со счётом 7:2. Хет-трик оформил Дрейк Баттерсон.

Сборная Швеции переиграла национальную команду США — 4:2.

Матч за третье место между сборными Чехии и США пройдёт 6 января в 0:00 мск. Финальная встреча между Канадой и Швецией — в 04:00 мск.

Ранее сообщалось, что сборная Дании одержала победу над национальной командой Белоруссии во втором матче утешительного раунда молодёжного ЧМ по хоккею.

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