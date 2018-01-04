Дания обыграла Белоруссию в утешительном раунде молодёжного ЧМ по хоккею

Сборная Дании одержала победу над национальной командой Белоруссии во втором матче утешительного раунда молодёжного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Баффало.

Встреча завершилась со счётом 3:2.

В основное время матча голами за сборную Дании отличились Даниэль Нильсен и Йонас Рёдбьерг.

Белорусы ответили шайбами Максима Сушко и Ильи Литвинова.

Овертайм не выявил сильнейшего. Победу датчанам в серии послематчевых буллитов принёс бросок Якоба Шмидта-Сейструпа.

По сумме двух матчей Белоруссия уступила с общим счётом 6:8 и покинула высший дивизион чемпионата мира. Её место в следующем году займёт сборная Казахстана.

Ранее сообщалось, что Россия проиграла США в 1/4 финала молодёжного ЧМ по хоккею.