«Держались благодаря русскому духу и характеру»: экс-тренер Плющев о выступлении России на молодёжном ЧМ по хоккею

Российские хоккеисты уступили американцам и не смогли выйти в полуфинал молодёжного чемпионата мира. Подопечные Валерия Брагина впервые с 2010 года остались без медалей турнира. Бывший наставник сборной Владимир Плющев в интервью RT назвал причины поражения национальной команды и рассказал, что необходимо изменить в отечественном хоккее, чтобы достичь высоких результатов в будущем.

«Сухачёв дарил надежду на чудо в матче с США»

— Сборная России уступила национальной команде США в четвертьфинале молодёжного чемпионата мира. С чем связано это поражение?

— Российские хоккеисты не продемонстрировали тот хоккей, с которым в настоящее время можно побеждать североамериканские сборные.

В первую очередь, причина кроется в системе подготовки российских хоккеистов. В последнее время Международная федерация хоккея (IIHF) объявила войну грубому и грязному хоккею. Для этого был принят ряд правил, позволявших наказывать не очень искусных исполнителей и дававших возможность проявлять всё своё мастерство игрокам, более подготовленным в технико-тактическом плане.

Видимо, нашим соперникам удалось адаптироваться к новым реалиям лучше нас.

— В чём это выражается?

—Ранее канадцы и американцы играли в более силовой хоккей, который изобиловал нарушениями правил, и их за это часто наказывали как россияне, так и скандинавские сборные. Сейчас всё наоборот. Ежегодно именно россияне являются одними из лидеров по количеству штрафных минут за матч. Естественно, из-за этого рассчитывать на высокие места очень сложно.

— В чём причина подобных проблем?

— Наверное, отечественные игроки не готовы оказывать должное сопротивление более технически подготовленным оппонентам. Это не беда конкретных тренеров, а проблемы российского хоккея. Для того чтобы быть конкурентоспособными на международной арене, необходимо проводить изменения в подготовке спортсменов на детско-юношеском уровне. Хоккеисты не рождаются игроками национальной команды — по пути к этому они проходят множество этапов. Если на одном из них закладывается какой-то брак, то в критические моменты он обязательно проявится.

— Россияне неудачно провели первый период встречи и нанесли почти в три раза меньше бросков по воротам соперника, чем американцы. В чём причина?

— Игроки сборной США выглядели сильнее. Они увереннее чувствовали себя в катании, создавали гораздо больше голевых моментов. Отдельно стоит отметить их игру в позиционном нападении — она на высшем уровне. Я считаю, что американцы имели солидное преимущество на протяжении двух с половиной периодов, а не одного. Россияне ничего не могли им противопоставить.

— Если преимущество американцев было таким подавляющим, то как вы объясните минимальную разницу в счёте на протяжении всей встречи?

— Интригу в противостоянии удавалось сохранять благодаря игре голкипера Владислава Сухачёва, а также русскому духу и характеру отечественных спортсменов.

Думаю, что вратарю нельзя предъявить какие-либо претензии. На протяжении всего матча с США именно он дарил российским болельщикам надежду на чудо. К сожалению, сам забивать голкипер не может.

— В концовке первого периода до конца встречи был удалён защитник Владислав Сёмин. Было ли это наказание справедливым?

— Абсолютно. Он нанёс удар в голову игрока, не владеющего шайбой. На юниорских и молодёжных чемпионатах за такое удаляют без вопросов.

— В середине второго периода российские хоккеисты стали действовать увереннее и всё чаще угрожать американскому вратарю Джозефу Уоллу. В чём причина преображения игры сборной?

— Американцы немного подустали и стали чаще нарушать правила. За счёт игры в большинстве удалось приблизиться к сопернику по количеству бросков. Тем не менее перевести численное преимущество в заброшенные шайбы россияне не смогли.

— Вы согласны с тем, что игра в большинстве российской сборной стала одним из главных разочарований турнира?

— За весь турнир россияне 20 раз играли в большинстве и лишь однажды смогли поразить ворота соперника — в матче с командой Швейцарии. Это ужасный процент. Претендовать на высокие места с такой реализацией лишнего невозможно.

— Кого в этом винить?

— Для реализации игры в большинстве нужны игроки, которые будут исполнять задумки тренерского штаба, а также должная выучка, как техническая, так и тактическая подготовка. Медведя, конечно, можно научить играть в хоккей, но реализовывать большинство — нет.

«Поражение от США необходимо проанализировать и сделать выводы»

— Сухачёв наряду с защитником Егором Зайцевым и форвардом Климом Костиным были признаны лучшими игроками сборной России на турнире. Вы согласны с этим?

— Отдать кому-то предпочтение было непросто. Команда очень ровная, в ней нет особо ярких игроков. Наверное, тренерский штаб сделал правильный выбор.

— Можете ли вы кого-то выделить из российской сборной?

— Сложно отдать кому-то предпочтение. Я бы отметил, что игроки показали максимум своих возможностей. Среди них не было тех, кто играл спустя рукава. Но при этом уровень российской команды был ниже, чем соперников. Это стало заметно во время первых игр чемпионата. На юниорских турнирах игроки этого созыва высокими результатами также не баловали.

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— Брагин, помимо Костина, выделил Андрея Свечникова.

— Это можно сделать только с прицелом на будущее — в расчёте на то, что на грядущем юниорском первенстве или молодёжном чемпионате 2019 года они покажут более зрелый хоккей.

— Вы считаете, что в этой команде нет будущих Кучеровых, Малкиных и Овечкиных?

— Их будущая карьера будет зависеть от того, в какие руки они попадут. Но то, что в этой команде нет новых Ковальчуков, Тютиных и Свитовых, — это точно.

— Сборная России второй год подряд уступает американцам в плей-офф молодёжного чемпионата мира. Какие изменения необходимы в отечественном хоккее, чтобы в будущем можно было избежать подобных разочарований?

— Требуется кардинально менять систему подготовки российского хоккея. Это касается работы как с молодёжью, так и с тренерами. Невозможно жить одержанными за предыдущие 40 лет победами, нужно двигаться вперёд. Североамериканские сборные провели корректировку и теперь серьёзно опережают Россию. Нам необходимо это проанализировать и сделать выводы.

— Значит, раньше таких проблем не было?

— В 1990-е годы была отлаженная система подготовки хоккеистов. Поэтому в те непростые времена Россия явила на свет Ковальчука, Овечкина и Малкина.

— Должен ли Брагин остаться у руля молодёжной сборной России?

— Я не могу ответить на подобный вопрос. На мой взгляд, тренер молодёжной сборной должен давать какое-то направление в работе детских спортивных школ и тренерских кадров. Я никогда не слышал, чтобы Брагин выступал с конкретными предложениями относительно изменений в системе подготовки хоккеистов. Многие люди несут ответственность за то, что в настоящее время Россия не играет ведущую роль в мировом хоккее.