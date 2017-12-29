Первая победа: сборная России по хоккею обыграла Швейцарию на молодёжном ЧМ

Сборная России одержала первую победу на молодёжном чемпионате мира по хоккею в американском Баффало. Подопечные Валерия Брагина со счётом 5:2 одолели национальную команду Швейцарии, позволив сопернику нанести по своим воротам лишь 13 бросков. О ключевых моментах поединка — в материале RT.

Поражение в стартовом поединке молодёжного чемпионата мира по хоккею с Чехией серьёзно осложнило жизнь российской сборной. Дружина Валерия Брагина по-прежнему оставалась явным фаворитом в борьбе за место в плей-офф, но лишила себя права на незапланированную ошибку, которая с большой долей вероятности приведёт ко встрече с канадцами или американцами в четвертьфинале. Заокеанские команды уже успели показать себя на текущем турнире, одержав на двоих три победы с суммарной разницей заброшенных и пропущенных шайб 19:2 — и пока ещё никто не знает, как их можно остановить.

Настрой на Швейцарию у российских хоккеистов был соответствующим — они понимали, что бороться придётся до конца, несмотря ни на что. Да и тренерскому штабу тоже пришлось рискнуть: место в воротах команды занял не Алексей Мельничук, четырежды капитулировавший во встрече с чехами, а Владислав Сукачёв. Перед началом сезона челябинец считался чуть ли не безоговорочным первым номером нынешнего созыва «молодёжки», но крайне невыразительно провёл Суперсерию и первенство планеты начал в запасе.

Полученный аванс голкипер оправдал, удержав свои владения на замке в дебюте матча. Уже к середине первого периода швейцарские хоккеисты успели откатать четыре минуты в формате «пять на четыре», но, в отличие от тех же чехов, лишнего разыгрывали прямолинейно и неразрешимых задач перед российской обороной не ставили.

Со стартового вбрасывания бросилось в глаза ощутимое преимущество отечественных исполнителей в габаритах. Швейцарцы в течение всей встречи действовали весьма организованно и пытались компенсировать недостаток мощи скоростью и самоотдачей, но полностью нивелировать исключительно важный в молодёжном хоккее фактор не смогли.

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Закономерно, что самое деятельное участие в двух первых результативных атаках отечественной дружины принял Клим Костин — один из самых физически сильных её хоккеистов. Единственный россиянин, выбранный в первом раунде драфта НХЛ 2017 года, здорово занимал позицию перед воротами, откуда оппоненты при всём желании не могли его вытолкать. Сначала он помешал швейцарскому голкиперу Филиппу Вютриху среагировать на выстрел Владислава Сёмина от синей линии, а затем оказался первым на добивании после наброса защитника из системы СКА на вражеский пятачок.

На обе шайбы у Швейцарии находился достойный ответ: номинальный аутсайдер поединка застал соперника врасплох в дебюте второго и третьего периодов. Счёт 2:2, горевший на табло к 43-й минуте, едва ли реально соответствовал происходящему на площадк. Россияне имели трёхкратный перевес по броскам, но в реализации моментов не преуспевали.

В частности, в середине встречи подопечные Брагина в течение 50 секунд находились на льду впятером против троих визави — правда, добрую половину этого временного отрезка шайба почему-то находилась в зоне защиты россиян. Капитан швейцарской сборной Нандо Эггенбергер включил режим пикового Павла Дацюка и отвёл угрозу от своих ворот.

Ух, непростая победа молодежной сборной России над Швецарией на чемпионате мира - 5:2. Швейцарцы сравнивали, мы забивали еще и вели — собрали все самое, что было в этой игре: https://t.co/0r5z5LwZTipic.twitter.com/ef9MBMuuM9 — Хоккей России (@russiahockey) 28 декабря 2017 г.

Впрочем, когда в благополучном для российской команды исходе противостояния стали возникать сомнения, на первый план вновь вышел Костин. Обработав шайбу у чужой синей линии, форвард вывел на свободный бросок Артура Каюмова — и представитель ярославского «Локомотива» не промахнулся, отличившись во второй встрече молодёжного ЧМ кряду.

Швейцарцы, которым необходимо было спастись за финальные восемь с небольшим минут, бросили все ресурсы на штурм ворот Сухачёва. И жестоко за это поплатились, пропуская один контрвыпад за другим. Каюмов был очень близок к тому, чтобы оформить дубль, но угодил в штангу, а интригу в матче после стремительного прорыва Андрея Свечникова убил Георгий Иванов.

Пятую и последнюю во встрече шайбу россияне забрасывали уже в пустые ворота: Кристиан Вольфенд снял голкипера при счёте 2:4, и уже спустя несколько секунд этим воспользовался Виталий Абрамов.

Всё самое интересное, что было в матче сборной России U20 против Швейцарии на МЧМ, есть в этом видео (да-да, предлагаем еще раз немного попереживать):https://t.co/jvLS7Z49lH — Хоккей России (@russiahockey) 28 декабря 2017 г.

Яркой и эффектной победу России над Швейцарией назвать не получается при всём желании: «молодёжка» вновь пропустила необязательные шайбы и позволила не самому сильному сопернику продержаться в игре аж до 59-й минуты. Но это тот случай, когда итоговый результат важнее содержания — после первого успеха на турнире отечественные хоккеисты должны обрести уверенность в своих силах, которая поможет им наверстать упущенное на старте.