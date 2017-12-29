США сенсационно уступили Словакии на молодёжном ЧМ по хоккею

Короткая ссылка
Cборная США потерпела поражение от национальной команды Словакии в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею в американском Баффало.

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу словаков.

Победу словакам принесли дубль Филипа Кривошика (25-я и 56-я минуты) и гол Самуэля Бучека (58-я минута). 

У американцев шайбы забросили Брэди Ткачук (32-я минута) и Кейси Миттельштадт (57-я минута). 

После двух матчей в активе обеих сборных — по одной победе и одному поражению. 

В другом матче дня шведские хоккеисты переиграли чешских со счётом 3:1.

Ранее Россия с крупным счётом обыграла Швейцарию на молодёжном ЧМ-2018 по хоккею.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119