США сенсационно уступили Словакии на молодёжном ЧМ по хоккею

Cборная США потерпела поражение от национальной команды Словакии в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира по хоккею в американском Баффало.

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу словаков.

Победу словакам принесли дубль Филипа Кривошика (25-я и 56-я минуты) и гол Самуэля Бучека (58-я минута).

У американцев шайбы забросили Брэди Ткачук (32-я минута) и Кейси Миттельштадт (57-я минута).

После двух матчей в активе обеих сборных — по одной победе и одному поражению.

В другом матче дня шведские хоккеисты переиграли чешских со счётом 3:1.

Ранее Россия с крупным счётом обыграла Швейцарию на молодёжном ЧМ-2018 по хоккею.