Семь лет спустя: повторит ли молодёжная сборная России по хоккею подвиг Баффало-2011

Во вторник, 26 декабря, молодёжная сборная России по хоккею стартует на чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет. Турнир пройдёт в Баффало, где в 2011 году подопечные Валерия Брагина одержали триумфальную победу, обыграв в финале канадцев со счётом 5:3. Чего ждать от нынешнего состава национальной команды — в материале RT.

Семь лет назад молодёжная сборная России по хоккею совершила настоящее рождественское чудо — отыгралась с 0:3 в последнем периоде финального матча чемпионата мира в Баффало против Канады и завоевала комплект золотых медалей турнира. Та отечественная команда была беспрецедентно талантливой: ведущие роли в ней исполняли Евгений Кузнецов, Владимир Тарасенко, Дмитрий Орлов, Артемий Панарин и Никита Зайцев, сделавшие успешную карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Другого такого поколения, представители которого сочетали бы в себе незаурядное мастерство и несгибаемый характер, в российском спорте больше не было: к декабрю 2017-го, когда ЧМ среди 20-летних возвращается в Баффало, молодёжке России пока так и не удалось повторить достижение семилетней давности. Она непременно входила в число призёров (три серебряные и три бронзовые медали), но всякий раз кто-то оказывался сильнее. Чаще других — финны и американцы, усовершенствовавшие систему подготовки юниоров настолько, что теперь даже родоначальникам хоккея есть чему у них поучиться.

Расписание игр молодежной сборной России на групповом этапе чемпионата мира (26 декабря – 5 января, Баффало, США).



RT, чтобы не потерять! pic.twitter.com/nJiaugRe7d — Хоккей России (@russiahockey) 25 декабря 2017 г.

Формат

С 2014-го особых изменений в схеме проведения молодёжного чемпионата мира по хоккею не происходило. Десять сильнейших сборных планеты разделены на две группы, по пять команд в каждой. Восьмёрка лучших выходит в плей-офф и продолжает борьбу за медали, в то время как две слабейшие дружины проводят мини-серию до двух побед за сохранение прописки в элите.

Российским болельщикам вряд ли следует заострять на этом внимание, ведь участие в раунде на выбывание отечественным хоккеистам грозит только при совсем уж невероятном стечении обстоятельств. В группе В, где сыграют подопечные Брагина, есть несколько объективно более слабых команд, в частности Белоруссия, поднявшаяся в высший свет из дивизиона А. Правда, молодёжный ЧМ не зря считается соревнованием непредсказуемым и слабопрогнозируемым: годом ранее биться за жизнь довелось финнам, начинавшим турнир в ранге действующих чемпионов.

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Фишкой предстоящего чемпионата мира станет игра под открытым небом — команды США и Канады встретятся на футбольном стадионе «Нью Эра Филд», вмещающем более 70 тыс. зрителей. Место для проведения матча, аналогов которому в истории молодёжных турниров сборных ещё не было, выбрано неслучайно: от Баффало рукой подать до канадской границы — и аншлаг на трибунах организаторам практически обеспечен.

Состав

Эксперты и букмекеры не считают российскую сборную главным фаворитом молодёжного чемпионата мира, и это закономерно. Команду, которую Брагин привёз в Баффало, нельзя назвать слабой или посредственной, но ярких восходящих звёзд калибра Кузнецова или Тарасенко в её составе нет.

Выступающий в Канаде Андрей Свечников является потенциальным первым номером следующего драфта НХЛ, но сейчас талантливому нападающему только 17, и проявить себя в баталиях с более опытными и физически мощными соперниками с первой попытки ему будет непросто.

Как и в случае с основной сборной, костяк молодёжки составляют исполнители из системы петербургского СКА. Алексей Мельничук, скорее всего, начнёт турнир в качестве основного голкипера, Николай Кныжов получит место в первой паре обороны, а сыгранной связки форвардов Андрей Алтыбармакян — Алексей Полодян оппонентам отечественной дружины стоит опасаться, пожалуй, даже сильнее, нежели Свечникова. По большому счёту, из игроков основной и дочерних команд питерских армейцев Брагин может составить полноценную ударную пятёрку — и вряд ли такой тактический ход хоть кого-нибудь удивит.

К сожалению, список игроков, на которых тренерский штаб российской сборной по разным причинам не сможет рассчитывать в Баффало, выглядит не менее внушительно, особенно в обороне. Михаила Сергачёва на молодёжный ЧМ не отпустил менеджмент «Тампа-Бэй Лайтнинг» — команды, претендующей на победу в Восточной конференции НХЛ, а закрепившийся в основном составе магнитогорского «Металлурга» ещё в прошлом сезоне Григорий Дронов серьёзно травмирован. До последнего момента имелись сомнения, восстановится ли после повреждения Егор Зайцев, но защитник московского «Динамо» успел набрать форму и получил капитанскую нашивку.

От услуг нападающих Виталия Кравцова и Алексея Липанова Брагин отказался сам, и это в некоторой степени удивляет. Первый регулярно играет в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за челябинский «Трактор» (а игроков с опытом выступлений во взрослых турнирах в нынешней версии молодёжки не так уж и много), в то время как второго видели потенциальным партнёром Свечникова по одному из ведущих звеньев атаки. Уровень доверия к герою Баффало-2011 достаточно высок, чтобы он мог позволить себе неоднозначные решения, а их целесообразность можно будет понять и оценить только по ходу турнира.

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Валерием Брагиным назначил капитана и ассистентов капитана на предстоящий чемпионат мира



👊🏻 С — защитник Егор Зайцев

👍🏻 А — защитник Никита Макеев

💪🏻 A — нападающий Михаил Мальцев



Подробнее ▶ https://t.co/mAf4m5I3uIpic.twitter.com/xv1OPbrKGn — Хоккей России (@russiahockey) 25 декабря 2017 г.

Соперники

В основном раунде чемпионата мира российской сборной предстоит только одно действительно серьёзное испытание — командой Швеции, изголодавшейся по медалям на молодёжном уровне и стремящейся во что бы то ни стало прервать трёхлетнюю серию неудач. Но позволить себе невыразительный старт и раскачиваться дольше необходимого парни Брагина не имеют права: выход в плей-офф с третьего или четвёртого места грозит преждевременной встречей с США или Канадой, которые претендуют на победу в параллельной группе А.

Занять одно из первых двух мест в своём квинтете и получить более-менее комфортную сетку поединков на вылет российской команде вполне по силам. Чехия на молодёжном уровне — в лучшем случае крепкий середняк, давно не претендующий на медали, а Швейцария без Нико Хишира, оставшегося в расположении «Нью-Джерси», вовсе не так опасна, как в прошлом году, когда она чуть не выбила будущих триумфаторов чемпионата мира, американцев, в четвертьфинале.

Впрочем, команды Брагина всегда долго запрягают, а свой лучший хоккей показывают в практически безвыходных ситуациях — вроде того самого финала ЧМ-2011, казалось бы, безнадёжно проигранного уже к заключительному перерыву.

Тем не менее в декабре 2017-го от российской молодёжки не ждут исторических свершений. И, следовательно, не возлагают на игроков команды непомерный груз ответственности, способный помешать им показать всё, на что они способны. Поэтому исключать триумфальный сценарий всё же не стоит. Но и сам факт попадания в тройку призёров уже станет неплохим результатом.