Чуда не случилось: сборная России по хоккею проиграла Чехии на старте молодёжного ЧМ

В стартовом поединке молодёжного чемпионата мира по хоккею в американском Баффало сборная России уступила национальной команде Чехии со счётом 4:5. О том, почему в отчётной встрече всё пошло не так, как хотелось главному тренеру Валерию Брагину, — в материале RT.

Ожидать от российской молодёжки фееричной игры в дебютном матче чемпионата мира не приходилось. Валерий Брагин давно приучил к тому, что его подопечные долго запрягают и раскрываются уже по ходу турнира — особенно в поединках на вылет. Тем не менее команда Чехии не казалась соперником, способным устроить отечественным хоккеистам серьёзную проверку на прочность: европейцы очень давно не входят в число сильнейших сборных планеты на юниорском уровне и чаще всего остаются вдали от медальных разборок, наблюдая за ними со стороны.

Старт встречи команда Брагина откровенно «проспала». Тревожным звонком стал момент с участием Филипа Хитила, едва не воспользовавшегося ошибкой российской обороны (спас Алексей Мельничук), а к исходу пятой минуты чехи добились своего и повели в счёте. Один из лидеров российской дружины Андрей Алтыбармакян на ровном месте заработал две минуты штрафа, и подопечные Филипа Пешана с первой же попытки реализовали численное преимущество.

Чтобы исправиться, Алтыбармакяну понадобилось менее 40 секунд — Алексей Полодян подставил клюшку под дальний бросок форварда СКА, чем застал чешского голкипера Йозефа Корженаржа врасплох. Но то, насколько уверенно оппонент российской команды разыгрывал лишнего, не могло не настораживать. Стало ясно, что каждое следующее удаление может оказаться роковым.

Так и получилось. Российская молодёжка доминировала на льду до конца первого периода, нанесла в три раза больше бросков по воротам (15 против пяти у соперника), но на счёте это никак не отражалось. К десятой минуте команды ещё раз обменялись результативными атаками — на шайбу чеха с российскими корнями Остапа Сафина ответил челябинец Марсель Шолохов, а при счёте 2:2 отечественная сборная дважды играла в большинстве.

Увы, идеальный момент, чтобы в корне переломить ход встречи, был упущен. Подопечные Брагина крайне редко атаковали от синей линии, существенно упрощая жизнь своим визави.

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Выровнять положение чешским хоккеистам помогло удаление Никиты Макеева перед первым перерывом: они отодвинули игру от своих ворот и избежали неприятного сюрприза в виде пропущенной шайбы «в раздевалку», а затем терпеливо дожидались своего шанса. Его соперникам подарил Егор Зайцев. Пока капитан российской команды сидел на скамейке штрафников, чехи провели великолепную многоходовую комбинацию, в результате которой Филип Задина бросил шайбу с убойного расстояния без какого бы то ни было сопротивления.

Этот момент и оказался решающим во всей встрече. Россияне, в третий раз за 25 минут оказавшиеся в роли догоняющей стороны, не опускали рук и по мере своих сил атаковали ворота Корженаржа, но, пожалуй, слишком прямолинейно. Давление присутствовало, броски тоже, но до реальных голевых ситуаций дело доходило редко.

Происходящее на льду, очевидно, нервировало отечественных хоккеистов, а слабым звеном, не справившимся со своими эмоциями, оказался Полодян. Форвард первого звена по счастливой случайности избежал наказания за сомнительную атаку соперника в голову (возможно, организаторы ЧМ впоследствии рассмотрят данный эпизод и применят к Алексею какие-нибудь санкции), после чего допустил обидную потерю в чужой зоне. С неё началась стремительная контратака чехов, увенчавшаяся точным броском пострадавшего от агрессии россиянина Хитила. Со вторым добиванием Мельничук уже не справился.

Перед заключительным отрезком встречи тренерский штаб решился на смену голкипера (на лёд вышел Владислав Сукачёв), но ожидаемого эффекта это не возымело. В середине третьего периода чешские хоккеисты при игре в равных составах почти на минуту заперли россиян в их зоне и увеличили собственное преимущество в счёте до трёх шайб. При этом за пару минут до гола Филипа Краля отечественная сборная безрезультатно откатала своё пятое в матче большинство.

Незадолго до финальной сирены россиянам наконец удалось выбить сборную Чехии, спокойно доигрывавшую встречу, из зоны комфорта. С интервалом в полторы минуты отличились Артур Каюмов и Владислав Сёмин, забрасывавший в формате «6 на 5». Но времени на спасение оставалось очень мало — 57 секунд. И чуда, в которое уже успели поверить российские болельщики, всё-таки не произошло.

В матче молодежных сборных России и Чехии на чемпионате мира было заброшено девять шайб. Увы, большинство из них (пять) забили в наши ворота.



Детали игры ▶️ https://t.co/DdOrHME3fwpic.twitter.com/zA4Jgn47H0 — Хоккей России (@russiahockey) 26 декабря 2017 г.

Само по себе поражение от чехов не должно становиться для российских хоккеистов критическим: чемпионат мира только начинается, как и борьба за первое место в группе. Другое дело, что огрехов в игре дружины Брагина оказалось слишком много. Это и позиционные ошибки в своей зоне, и беззубый розыгрыш численного преимущества (0/7 у России против 2/3 у Чехии), и многое другое. Второго такого матча в Баффало россияне позволить себе уже не могут. Иначе семилетней медальной серии отечественной молодёжки придёт конец.