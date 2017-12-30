IIHF рассматривает возможность введения возрастных ограничений для участников хоккейного турнира Олимпиады
Международная федерация хоккея (IIHF) рассматривает возможность введения возрастных ограничений для участников хоккейного турнира зимних Олимпийских игр.
Об этом сообщает TSN со ссылкой на президента организации Рене Фазеля.
По словам чиновника, в перспективе возраст участников хоккейного турнира Олимпиады может быть ограничен 20 или 23 годами, как это принято в футболе.
Кроме того, IIHF намерена провести переговоры с Национальной хоккейной лигой (НХЛ) относительно организации турнира ведущих сборных, в котором смогут принять участие лучшие игроки планеты.
Ранее сообщалось, что IIHF выступила за участие женской сборной России в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard