Серебряный эндшпиль: Карякин и Гунина стали вторыми на ЧМ по быстрым шахматам

В Саудовской Аравии завершился чемпионат мира по быстрым шахматам. В последние два дня турнира были разыграны медали в блице. У мужчин чемпионом стал Магнус Карлсен, а россиянин Сергей Карякин занял второе место. Серебряная медаль досталась и его соотечественнице Валентине Гуниной, уступившей всего пол-очка грузинке Нане Дзагнидзе. Об итогах турнира — в материале RT.

Последний день чемпионата мира по быстрым шахматам, в который разыгрывались медали в блице, был многообещающим для российских спортсменов. Сергей Карякин лидировал по итогам 11 туров, Пётр Свидлер шёл третьим, а Валентина Гунина и Екатерина Лагно замыкали первую четвёрку в женском турнире. Большая часть партий уже была позади, и такое положение обнадёживало болельщиков.

Но блиц — дисциплина, где всё может поменяться в одночасье. В быстрых шахматах даже титулованные гроссмейстеры могут ошибаться в несвойственных им ситуациях, к тому же начинает влиять накопленная усталость.

Меньше всего ошибок допустил Магнус Карлсен. Он отставал от Карякина на два очка и шёл 20-м, но сдаваться раньше времени не собирался. Второй день турнира начался для него с внушительных побед над Александром Грищуком, Пенталой Харикришной и Шахрияром Мамедьяровым, а следующим в списке норвежца оказался как раз его последний соперник за шахматную корону. Карякин же за три раунда набрал полтора очка. Матч между ними, в котором россиянин играл чёрными, стал поединком за лидерство.

Карякин действовал осторожно, играя от обороны. Но когда Карлсен активизировал ферзя на правом фланге, чёрные без видимой причины пошли в атаку конём ради единственной пешки, стоявшей на изначальной позиции. Белые же, разменяв ладью на ферзя, заблокировали короля Карякина. Российский шахматист тут же капитулировал и опустился на второе место.

Обыграв действовавшего на тот момент чемпиона мира по блицу, Карлсен поймал кураж. Ничья с французом Максимом Вашье-Лагравом и победы чёрными над Тиграном Петросяном и Дин Лижэнем лишь укрепили уверенность норвежца в собственных силах. Карякин старался не отставать дальше, чем на пол-очка, но на большее уже не рассчитывал. Когда Карлсен одержал ещё две победы, он стал недосягаем за тур до конца турнира. Напоследок он разыграл быструю ничью с Левоном Ароняном.

Окончание турнира было омрачено судейским скандалом, который привёл к огромной задержке последнего раунда. В 19-м туре состоялся матч между Александром Грищуком и Шахрияром Мамедьяровым. Азербайджанский гроссмейстер к концу игры имел абсолютно выигрышную позицию, и когда россиянин протянул ему руку, то посчитал, что тот признал поражение. Грищук же полагал, что предложил ничью и она была принята. Возникло недопонимание, разрешить которое долго не удавалось.

The earlier controversy was that Grischuk correctly claimed a 3-fold repetition as this position occurred after moves 61, 63 & 67 vs. Mamedyarov, but the arbiter didn't see & made them play on. Eventually it was corrected to a draw: https://t.co/L2VxwXsGgn#RiyadhChess#c24livepic.twitter.com/d9XtpbgXpO — chess24.com (@chess24com) 30 декабря 2017 г.

Судьи поделили очки между шахматистами. Мамедьяров заметил это только тогда, когда уже состоялся 20-й раунд. Он подал протест, из-за которого последнюю серию игр пришлось отложить. Общественное мнение поначалу было на стороне азербайджанца — его победа была очевидна. Вот только пересмотр результатов привёл бы к необходимости провести и новую жеребьёвку заключительного тура, в котором Грищук уже был сведён с Карякиным.

К счастью, этого не потребовалось, потому что выяснились новые обстоятельства, позволившие Грищуку сохранить ничью. По ходу партии Мамедьяров трижды повторял свой ход, и россиянин обратил на это внимание арбитра — в таком случае ничья должна была быть зафиксирована автоматически. Но судья проигнорировал просьбы Грищука. Его ошибка была признана уже в ходе разбирательств, которые длились дольше, чем три партии в блице.

Воцарившаяся нервозная обстановка повлияла в итоге на игру самого Грищука. В поединке с Карякиным он поставил ладью под удар, ошибочно полагая, что она защищена. Вице-чемпион мира эту ошибку заметил и жестоко наказал за неё. Карякин сохранил за собой второе место, хотя ему и пришлось делить его с Вишванатаном Анадом. Индиец в последнем туре одержал столь же лёгкую победу над Вашье-Лагравом, растерявшим концентрацию под конец чемпионата.

Pressure told as both Grischuk & MVL blundered a piece at the end to allow Karjakin (silver) and Anand (bronze) to take the medals & $100,000 each! https://t.co/hYBpQjbszJ#c24live#RiyadhChesspic.twitter.com/bFkeHhlJsW — chess24.com (@chess24com) 30 декабря 2017 г.

Серебряная медаль досталась России и в женском турнире. Валентина Гунина начала второй день состязаний не слишком удачно и дважды проиграла чёрными фигурами. Но напоследок она выдала серию из пяти побед подряд и поднялась на второе место. Догнать грузинку Нану Дзагнидзе к тому времени уже было невозможно. На два очка меньше Гуниной набрали китаянка Цзюй Вэньцзюнь и Екатерина Лагно, но россиянка осталась без медали на четвёртой строчке.