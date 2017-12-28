Заявка на победу: россиянин Федосеев лидирует на ЧМ по быстрым шахматам накануне заключительного дня соревнований

Российский шахматист Владимир Федосеев вышел в единоличные лидеры чемпионата мира по быстрым шахматам в дисциплине рапид. Он опережает на пол-очка соотечественника Петра Свидлера, индийца Вишванатана Ананда и китайца Ван Хао. Похожая ситуация и у женщин — китаянку Цзу Вэньцзунь преследуют россиянка Александра Горячкина, армянка Элина Данелян и грузинка Нана Дзагнидзе. Итоги второго дня соревнований — в материале RT.

Чемпионат мира по быстрым шахматам в Саудовской Аравии набирает обороты. Если по итогам первого дня у мужчин не было абсолютного лидера, то уже после шестого раунда он появился и сумел продержаться на этой позиции до последний партий.

Жребий закономерно свёл друг с другом деливших первое место гроссмейстеров – россиянина Владимира Федосеева, получившего белые фигуры, и грузина Баадура Джобаву. Встреча получилась увлекательной, с превращением чёрной пешки в ферзя, тут же съеденного ладьёй. Ещё задолго до этого белые завладели ощутимым преимуществом, и выход чёрной ладьи на первую горизонталь оставил короля незащищённым. Джобава был вынужден сдаться, и Федосеев возглавил турнирную таблицу.

После этого россиянин спокойно расправился с украинцем Юрием Кузубовым, поднявшимся вверх за счёт победы над Александром Грищуком. Укрепившись на первом месте, Федосеев решил не баловать судьбу. Партии с Вишванатаном Анандом, Ван Хао и Петром Свидлером завершились ничьими, причём одна была быстрее другой — за 23, 19 и 18 ходов. Сохранившихся сил должно хватить 22-летнему шахматисту, чтобы в третий день турнира сотворить сенсацию. Шансы у россиянина будут неплохие, так как с основными фаворитами он уже встречался.

Исключение составляет разве что чемпион мира Магнус Карлсен. Он постарался реабилитироваться за неудачный для своего статуса первый день. Норвежец обыграл чёрными Сергея Мовсесяна и белыми Ван Юэ, вышел на промежуточное третье место, но был вынужден тут же отойти назад после ничьей с Петром Свидлером. Карлсен решил поосторожничать, очень достойно оборонялся чёрными и не совершил ни одного хода, который бы дал шанс развить преимущество цвета фигур. Он предпочёл спокойно размениваться, упрощая ситуацию, и заключить мир.

В итоге норвежец усыпил сам себя, и в поединке с Вишванатаном Анандом грубо ошибся на 33-м ходе, едва не подарив сопернику мат. Победа над Яном Непомнящим немного улучшила положение чемпиона мира, но по итогам десяти партий норвежец лишь седьмой. Ему нужно постараться, чтобы получить возможность встретиться с Федосеевым. Если это произойдёт, то остаётся только надеяться, что россиянину достанутся белые фигуры.

Пока же ближе всех к лидеру находятся Ананд, Свидлер и Ван Хао. Все они уступают пол-очка. Китайский спортсмен второй день выглядел превосходно, но его победная поступь была прервана ничьими с Федосеевым и Анандом. Свидлера тоже стоило бы похвалить и номинировать на звание героя дня — две победы чёрными дорого стоят.

Правда, одной из них он разбил много болельщицких сердец. Свидлер не пожалел Андрея Есипенко — 15-летнего чемпиона мира в своей возрастной категории. Сесть за третью доску и сыграть с титулованным соотечественником позволила… победа над самим Сергеем Карякиным, да ещё и чёрными фигурами! Вундеркинд заставил вице-чемпиона мира в «классике» пожертвовать ферзём, и тот решил закончить партию спустя пару ходов. Есипенко поднялся на шестое место после восьми туров, но надолго задержаться в лидерской группе всё-таки не смог.

Для Карякина это была не единственная неудачная встреча. Следом он проиграл Борису Савченко и закончил день на 59-м месте. С двухочковым отставанием от первой тройки ему лучше уже сейчас задуматься о блице, где можно будет начать всё с чистого листа и постараться защитить прошлогодний титул.

В женском турнире по итогам первого дня многие пророчили победу китайской спортсменке Цзу Вэньцзунь, но она сама же вернула интригу в соревнования. На протяжении четырёх туров ей не удавалось одержать победу, довольствуясь ничьими, в том числе с россиянкой Александрой Горячкиной. Лишь под конец дня китаянка справилась с Фам Ле Тхао Нгуен из Вьетнама, что позволило сохранить первое место.

Как и в мужском турнире, преследователей у лидера три. Горячкина, Элина Данелян из Армении и Нана Дзагнидзе из Грузии находятся на минимально возможно расстоянии в пол-очка. У сильнейшей российской спортсменки Александры Костенюк ещё сохраняются шансы на медали — она идёт без поражений, но чаще подписывает мир с соперницами, чем обыгрывает их, и поэтому спортсменка делит места с пятого по 11-е. Горячкина и Костенюк откроют третий соревновательный день игрой друг с другом, после чего с большой долей вероятности только одна из них останется в гонке за наградами.