Начали с фиаско: Карлсен и Карякин занимают 107-е и 108-е места на ЧМ по быстрым шахматам

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Владимир Зайвый
В Саудовской Аравии стартовал чемпионат мира по быстрым шахматам. В первый день соревнований состоятся пять туров в рапиде у мужчин и у женщин. Среди участников турнира — россиянин Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию всех партий.
Начали с фиаско: Карлсен и Карякин занимают 107-е и 108-е места на ЧМ по быстрым шахматам
  • Reuters
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  • 26 декабря 2017

    Дмитрий Бочаров сделал подарок всем лидерам турнира и заставил Шахрияра Мамедьярова сыграть вничью.

  • Гунина ожидаемо довела партию до победы белыми, а вот Костенюк чёрными не смогла реализовать своё преимущества и согласилась на ничью. Тем не менее, обе продолжают находиться в группе лидеров.

  • Карякин всё-таки потерпел второе поражение подряд, на сей раз от совсем малоизвестного шахматиста.

  • Тигран Петросян вмешался в компанию россиян.

  • Павел Понкратов и Александр Грищук обошли Свидлера. Три россиянина сейчас с двумя победами!

  • Свидлер одержал две победы из двух. Он возглавил турнир.

  • Гиря сопротивляется Костенюк. Соперницы построили стену из пешек в центре доски, из-за чего приходится тратить достаточно много времени на обдумывание ходов. Именно этот фактор может помочь Александре довести дело до победы при ничейном положении на доске.

  • Кирил Георгиев и Ян Непомнящий сыграли вничью. Оба пока без побед.

  • Карякин неожиданно испытывает проблемы в игре против международного мастера из Иордании.

  • Карлсен празднует первую победу на турнире, он не дал никаких шансов Доброву.

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