Начали с фиаско: Карлсен и Карякин занимают 107-е и 108-е места на ЧМ по быстрым шахматам
- Reuters
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26 декабря 2017
Дмитрий Бочаров сделал подарок всем лидерам турнира и заставил Шахрияра Мамедьярова сыграть вничью.
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Гунина ожидаемо довела партию до победы белыми, а вот Костенюк чёрными не смогла реализовать своё преимущества и согласилась на ничью. Тем не менее, обе продолжают находиться в группе лидеров.
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Карякин всё-таки потерпел второе поражение подряд, на сей раз от совсем малоизвестного шахматиста.
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Тигран Петросян вмешался в компанию россиян.
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Павел Понкратов и Александр Грищук обошли Свидлера. Три россиянина сейчас с двумя победами!
Rapport may have got a bit carried away in the opening (2...h5 etc.): https://t.co/3Jwy44hm47#c24live#RiyadhChesspic.twitter.com/4X4KKjs1OC— chess24.com (@chess24com) 26 декабря 2017 г.
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Свидлер одержал две победы из двух. Он возглавил турнир.
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Гиря сопротивляется Костенюк. Соперницы построили стену из пешек в центре доски, из-за чего приходится тратить достаточно много времени на обдумывание ходов. Именно этот фактор может помочь Александре довести дело до победы при ничейном положении на доске.
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Кирил Георгиев и Ян Непомнящий сыграли вничью. Оба пока без побед.
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Карякин неожиданно испытывает проблемы в игре против международного мастера из Иордании.
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Карлсен празднует первую победу на турнире, он не дал никаких шансов Доброву.
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