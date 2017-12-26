Начали с фиаско: Карлсен и Карякин занимают 107-е и 108-е места на ЧМ по быстрым шахматам

В Саудовской Аравии стартовал чемпионат мира по быстрым шахматам. В первый день соревнований состоятся пять туров в рапиде у мужчин и у женщин. Среди участников турнира — россиянин Сергей Карякин и норвежец Магнус Карлсен. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию всех партий.