Карякин взялся за старое: российский шахматист лидирует после первого дня чемпионата мира по блицу

Россиянин Сергей Карякин удачно провёл первый соревновательный день чемпионата мира по шахматам в дисциплине блиц. В 11 матчах спортсмен не потерпел ни одного поражения и закрепился на первой строчке. У женщин лидерство поделили шведка Пия Крамлинг и россиянка Валентина Гунина, обыгравшая главную соперницу в очном матче. Как прошёл первый день чемпионата мира по блицу — в материале RT.

Карякин ошибок не допускает

Концовка прошлого года получилась для Сергея Карякина сверхудачной. В ноябре он сражался за шахматную корону с Магнусом Карлсеном, а в декабре выиграл чемпионат мира по блицу. Однако 2017-й оказался для россиянина не столь успешным в спортивном плане. Многие эксперты отмечали, что шахматист не выдержал груза свалившейся на него славы и слишком много внимания стал уделять рекламе.

Неудачно Карякин выступил на ЧМ в Эр-Рияде и в рапиде. В 15 матчах он одержал восемь побед, пять раз проиграл и дважды разошёлся с соперниками миром. Таким образом, любимый блиц оставался для Карякина последней возможностью скрасить уходящий год.

После первого соревновательного дня вице-чемпион мира по классическим шахматам обосновался на первом месте. Карякин набрал девять очков из 11 возможных и не потерпел ни единого поражения. С одной стороны, российскому шахматисту в основном противостояли оппоненты, которых сложно причислить к шахматной элите, с другой — он свёл к ничьей матчи с главным преследователем Максимом Вишье-Лагравом и Петром Свидлером. Причём с соотечественниками Карякин сражался чёрными фигурами, но не позволил сопернику взять верх. Таким образом, он создал серьёзный задел перед вторым и последним соревновательным днём чемпионата, в рамках которого будет сыграно ещё десять туров. Россиянин на полбалла опережает Вишье-Лаграва и на очко — ещё пятерых участников чемпионата.

After losing to Yu Yangyi Carlsen goes into the last day of the World Blitz Championship 2 points behind leader (and defending champion) Karjakin! https://t.co/FYVFYBIYag#c24live#RiyadhChesspic.twitter.com/igpeih6sT8 — chess24.com (@chess24com) 29 декабря 2017 г.

А вот действующий чемпион мира по классическим шахматам Магнус Карлсен за первый день соревнований набрал лишь семь очков и занимает с ними скромное 20-е место. А ведь в рапиде норвежец был близок к тому, чтобы занять первую строчку, но в последнем туре драматично уступил Александру Грищуку белыми. В блице он уже потерпел два поражения, в том числе от россиянина Санана Сюгирова. Так как Карлсен идёт в турнирной таблице слишком низко, вероятность его встречи с Карякиным пока остаётся очень маленькой.

Не лучшим образом выступает и ставший накануне чемпионом мира в рапиде Вишванатан Ананд. Индиец также набрал семь очков и опережает Карлсена на одну строчку. Без поражения от россиян не обошлось и в его случае. В последнем туре он уступил Яну Непомнящему.

Что касается ближайших преследователей Карякина, то Вишье-Лаграв как пока не потерпел ни одного поражения, зато пять раз разошёлся с соперниками миром, в том числе с лидером из России.

В следующей группе шахматистов, которые отстают от Карякина ровно на один балл, расположилось сразу пять человек, среди которых потерпевший одно поражение Свидлер. Любопытно, что его Петру нанёс соотечественник Алексей Дреев, расположившийся после первого соревновательного дня на 16-м месте.

По 7,5 очка набрали ещё шесть человек, среди которых и Грищук. Ему в первом матче субботы предстоит сразиться белыми с Карлсеном, и норвежец наверняка постарается взять у него реванш за судьбоносное поражение в рапиде.

В этой группе расположился и украинский гроссмейстер Юрий Криворучко, чьё появление в первой десятке стало, пожалуй, главной неожиданностью дня. В пятницу он уступил лишь Карлсену и стал единственным шахматистом из числа первых 13, который имеет рейтинг FIDE ниже 2600 очков — 2596.

Что касается других россиян, то потенциально подняться выше и побороться за высокие места ещё могут Дреев, Непомнящий, Борис Савченко, Владимир Малахов и Владислав Артемьев. Все они имеют в активе по семь очков.

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А вот Санан Сюгиров и занявший второе место в рапиде Владимир Федосеев пока разочаровывают. Сюгиров начал турнир с четырёх побед подряд, но прервал серию ничьей с египтянином Амином Бассемом. После этого россиянин больше не выигрывал и закончил день в четвёртом десятке. Федосеев, который, видимо, не успел восстановиться после борьбы с Анандом за шахматную корону в рапиде, в блице потерпел уже три поражения.

Женщины поделили лидерство

У женщин после 11 туров лидерство захватили россиянка Валентина Гунина и, что неожиданно, шведка Пия Крамлинг, набравшие по 9,5 очков. Шахматистки встретились друг с другом в первом же матче, и игравшей чёрными фигурами российской спортсменке удалось нанести сопернице поражение. В оставшихся десяти матчах шведка одержала девять побед и разошлась миром с 17-летней представительницей Казахстана Жансаей Абдумалик. Попутно Крамлинг выдала серию из семи побед подряд, которая ещё не закончена.

Ровно на балл от лидеров отстаёт грузинка Нана Дзагнидзе, а на полтора — сразу три шахматистки: россиянка Екатерина Лагно и две представительницы Украины — Наталья Букса и Наталья Жукова. Лагно, которая в прошлом также выступала под украинским флагом, набрала в первый соревновательный день неплохой ход и могла подняться выше четвёртого места, если бы не поражение белыми от Крамлинг.

Среди россиянок ровно семь баллов набрали Дарья Чарочкина, Александра Костенюк и Марина Нечаева. Последняя стартовала с двух поражений подряд, но затем сумела собраться и в последующих матчах проиграла лишь раз. Костенюк же дважды уступила соперницам, играя белыми, в том числе — Крамлинг.