Карякин лидирует после первого соревновательного дня ЧМ по блицу

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин после первого соревновательного дня возглавляет турнирную таблицу чемпионата мира по блицу, который проходит в Саудовской Аравии.

В 11-м туре Карякин переиграл армянского шахматиста Завена Андриасяна.

После первого дня в активе Карякина 9 очков. Столько же у китайца Ле Куанг Лиама. Третье место занимает француз Максим Вашье-Лаграв (8,5 балла).

Ещё один россиянин — Пётр Свидлер — расположился на пятом месте (8 очков).

Ранее сообщалось, что Карякин занимает второе место после десяти туров ЧМ по блицу.

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