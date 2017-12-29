Карякин лидирует после первого соревновательного дня ЧМ по блицу
Российский гроссмейстер Сергей Карякин после первого соревновательного дня возглавляет турнирную таблицу чемпионата мира по блицу, который проходит в Саудовской Аравии.
В 11-м туре Карякин переиграл армянского шахматиста Завена Андриасяна.
После первого дня в активе Карякина 9 очков. Столько же у китайца Ле Куанг Лиама. Третье место занимает француз Максим Вашье-Лаграв (8,5 балла).
Ещё один россиянин — Пётр Свидлер — расположился на пятом месте (8 очков).
Ранее сообщалось, что Карякин занимает второе место после десяти туров ЧМ по блицу.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.