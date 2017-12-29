Карякин — второй после десяти туров ЧМ по блицу
Российский гроссмейстер Сергей Карякин занимает второе место в турнирной таблице после десяти туров чемпионата мира по блицу, который проходит в Саудовской Аравии.
В последнем туре Карякин сыграл вничью со своим соотечественником Петром Свидлером.
После десяти туров в активе россиянина 8 очков. Столько же у француза Максима Вашье-Лаграва и китайца Лу Куанг Лиема.
Свидлер расположился на пятой строчке с 7,5 балла.
Ранее сообщалось, что Карякин находится в группе лидеров после восьми туров ЧМ по блицу.
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