Карякин находится в группе лидеров после восьмого тура ЧМ по блицу

Российский гроссмейстер Сергей Карякин делит первое место после восьми туров чемпионата мира по блицу, который проходит в Саудовской Аравии.

Карякин поделил очки с французом Максимом Вашье-Лагравом. После восьми туров в активе пяти шахматистов по 6,5 очка. Помимо Карякина в число лидеров входят Вашье-Лаграв, украинец Мартин Кравцив, китаец Ле Куанг Лием и армянин Завен Андриасян. Ранее сообщалось, что трое российских шахматистов после шестого тура находятся в группе лидеров на ЧМ по блицу.