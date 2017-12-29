Карякин находится в группе лидеров после восьмого тура ЧМ по блицу
Российский гроссмейстер Сергей Карякин делит первое место после восьми туров чемпионата мира по блицу, который проходит в Саудовской Аравии.
Карякин поделил очки с французом Максимом Вашье-Лагравом.
После восьми туров в активе пяти шахматистов по 6,5 очка. Помимо Карякина в число лидеров входят Вашье-Лаграв, украинец Мартин Кравцив, китаец Ле Куанг Лием и армянин Завен Андриасян.
Ранее сообщалось, что трое российских шахматистов после шестого тура находятся в группе лидеров на ЧМ по блицу.
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