Карякин находится в группе лидеров после восьмого тура ЧМ по блицу

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин делит первое место после восьми туров чемпионата мира по блицу, который проходит в Саудовской Аравии.

Карякин поделил очки с французом Максимом Вашье-Лагравом.

После восьми туров в активе пяти шахматистов по 6,5 очка. Помимо Карякина в число лидеров входят Вашье-Лаграв, украинец Мартин Кравцив, китаец Ле Куанг Лием и армянин Завен Андриасян.

Ранее сообщалось, что трое российских шахматистов после шестого тура находятся в группе лидеров на ЧМ по блицу.

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