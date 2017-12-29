Трое российских шахматистов находятся в группе лидеров после шестого тура ЧМ по блицу
Россияне Санан Сюгиров, Сергей Григорьянц и Сергей Карякин находятся в лидирующей группе после шести туров чемпионата мира по блицу, который проходит в Саудовской Аравии.
Карякин в шестом туре переиграл немца Георга Майера, а Григорьянц победил китайца Янги Ю.
Сюгиров поделил очки с французом Максимом Вашье-Лагравом.
После шести туров в активе спортсменов по пять баллов. Столько же у представителя Таджикистана Фарруха Амонатова, французов Этьенна Бакро и Вашье-Лаграва, а также у украинца Антона Коробова и китайца Ле Куанг Льема.
Ранее сообщалось, что Сюгиров лидирует после четырёх туров ЧМ по блицу.
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