Россиянин Сюгиров лидирует после четырёх туров на ЧМ по блицу

Российский шахматист Санан Сюгиров после четырёх туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата мира по блицу в Саудовской Аравии.

В четвёртом туре россиянин нанёс поражение представителю Украины Александру Бортнику на 39-м ходу.

В активе Сюгирова четыре балла, столько же у француза Этьенна Бакро.

На третьем и пятом местах расположились два россиянина — Алексей Дреев и Владимир Малахов. У обоих по 3,5 балла.

Ранее сообщалось, что трое россиян входят в топ-5 после первого тура ЧМ по блицу.