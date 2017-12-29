Россиянин Сюгиров лидирует после четырёх туров на ЧМ по блицу
Российский шахматист Санан Сюгиров после четырёх туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата мира по блицу в Саудовской Аравии.
В четвёртом туре россиянин нанёс поражение представителю Украины Александру Бортнику на 39-м ходу.
В активе Сюгирова четыре балла, столько же у француза Этьенна Бакро.
На третьем и пятом местах расположились два россиянина — Алексей Дреев и Владимир Малахов. У обоих по 3,5 балла.
Ранее сообщалось, что трое россиян входят в топ-5 после первого тура ЧМ по блицу.
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