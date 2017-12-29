Россиянин Сюгиров лидирует после четырёх туров на ЧМ по блицу

Короткая ссылка
Российский шахматист Санан Сюгиров после четырёх туров возглавляет турнирную таблицу чемпионата мира по блицу в Саудовской Аравии.

В четвёртом туре россиянин нанёс поражение представителю Украины Александру Бортнику на 39-м ходу.

В активе Сюгирова четыре балла, столько же у француза Этьенна Бакро. 

На третьем и пятом местах расположились два россиянина — Алексей Дреев и Владимир Малахов. У обоих по 3,5 балла.

Ранее сообщалось, что трое россиян входят в топ-5 после первого тура ЧМ по блицу.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Шахматы
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119