Трое россиян вошли в топ-5 после первого тура ЧМ по блицу в Саудовской Аравии
Российские шахматисты Александр Рязанцев, Денис Хисматуллин и Владимир Малахов вошли в первую пятёрку рейтинга после первого тура чемпионата мира по блицу в Саудовской Аравии.
Россияне синхронно одержали победы в первом туре над своими соперниками.
Рязанцев расположился на втором месте, Хисматуллин — на четвёртом, а Малахов замкнул пятёрку лучших. Возглавляет список армянин Завен Андриасян.
Ранее сообщалось, что российский шахматист Эрнесто Инаркиев переиграл Магнуса Карлсена в первом туре ЧМ по блицу в Саудовской Аравии.
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