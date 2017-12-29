Трое россиян вошли в топ-5 после первого тура ЧМ по блицу в Саудовской Аравии

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Российские шахматисты Александр Рязанцев, Денис Хисматуллин и Владимир Малахов вошли в первую пятёрку рейтинга после первого тура чемпионата мира по блицу в Саудовской Аравии.

Россияне синхронно одержали победы в первом туре над своими соперниками.

Рязанцев расположился на втором месте, Хисматуллин — на четвёртом, а Малахов замкнул пятёрку лучших. Возглавляет список армянин Завен Андриасян.

Ранее сообщалось, что российский шахматист Эрнесто Инаркиев переиграл Магнуса Карлсена в первом туре ЧМ по блицу в Саудовской Аравии.

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