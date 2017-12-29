Трое россиян вошли в топ-5 после первого тура ЧМ по блицу в Саудовской Аравии

Российские шахматисты Александр Рязанцев, Денис Хисматуллин и Владимир Малахов вошли в первую пятёрку рейтинга после первого тура чемпионата мира по блицу в Саудовской Аравии.