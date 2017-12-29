Российский шахматист Инаркиев переиграл Карлсена в первом туре ЧМ по блицу в Саудовской Аравии

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Действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен начал с поражения чемпионат мира по блицу, который проходит в Саудовской Аравии.

В партии первого тура норвежец уступил россиянину Эрнесто Инаркиеву.   

Действующий чемпион турнира Сергей Карякин разошёлся миром с украинцем Владимиром Онищуком.

По итогам чемпионата мира по рапиду Карякин занял 26-е место.

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