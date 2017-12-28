Шахматист Карякин занял 26-е место по итогам ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии

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Российский гроссмейстер Сергей Карякин занял 26-е место по итогам чемпионата мира по быстрым шахматам, который завершился в Саудовской Аравии.

В завершающем, 15-м туре россиянин обыграл украинца Александра Моисеева.

По итогам турнира Карякин занял 26-е место. Всего в его активе восемь побед и пять поражений. Две партии завершились вничью.

Ранее сообщалось, что Александра Горячкина стала девятой по итогам ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии.

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