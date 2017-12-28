Шахматистка Горячкина финишировала девятой на ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии

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Россиянка Александра Горячкина заняла девятое место по итогам чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходил в Саудовской Аравии.

Победительницей турнира стала китаянка Цзюй Вэньцзюнь. Второе место заняла её соотечественница Лэй Тинцзе. Тройку замкнула немка Элизабет Петц.

Лучшей из россиянок стала Александра Горячкина, занявшая десятое место, Полина Шувалова стала 11-й, а Бибисара Асаубаева — 12-й.

Валентина Гунина расположилась на 16-й позиции, Катерина Лагно — на 17-й, а Александра Костенюк — на 18-й.

Ранее сообщалось, что Владимир Федосеев стал серебряным призёром ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии.

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