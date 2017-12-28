Федосеев и Непомнящий завоевали серебро и бронзу на ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии

Российский шахматист Владимир Федосеев занял второе место по итогам чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходит в Саудовской Аравии.