Федосеев и Непомнящий завоевали серебро и бронзу на ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии
Российский шахматист Владимир Федосеев занял второе место по итогам чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходит в Саудовской Аравии.
В заключительном туре Федосеев обыграл соотечественника Владислава Артемьева. Тройку призёров замкнул другой россиянин Ян Непомнящий, обыгравший в 15-м туре представителя Китая Ван Хао.
Победу одержал представитель Индии Вишванатан Ананд.
Александр Грищук стал пятым, Борис Савченко — шестым. Пётр Свидлер занял 13-ю позицию, Артемьев — 16-ю, Сергей Григорьянц — 18-ю.
Ранее сообщалось, что Александра Костенюк проиграла Нане Дзагнидзе и опустилась на девятое место по итогам 14-го тура на ЧМ по рапиду.
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