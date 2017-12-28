Костенюк проиграла Дзагнидзе и опустилась на девятое место по итогам 14-го тура на ЧМ по рапиду

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Россиянка Александра Костенюк опустилась на девятое место по итогам 14-го тура чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходит в Саудовской Аравии.

Александра Костенюк уступила грузинской шахматистке Нане Дзагнидзе и опустилась на девятое место. В активе россиянки девять очков.

Полина Шувалова откатилась на десятую позицию после того, как сыграла вничью с китаянкой Лэй Тинцзе.

Александра Горячкина также сыграла вничью с представительницей Грузии Белой Хотенашвили и смогла подняться на седьмую строчку в зачёте турнира.

Ранее сообщалось, что Пётр Свидлер обошёл Владимира Федосеева по итогам 14-го тура на ЧМ по рапиду.

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