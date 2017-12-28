Свидлер обошёл Федосеева по итогам 14-го тура на ЧМ по рапиду
Свидлер и Ян Непомнящий завершили очное противостояние вничью, сделав по восемь ходов. Такой результат позволил Свидлеру стать третьим, а Непомнящему — седьмым.
Владимир Федосеев завершил вничью партию с представителем Китая Бу Сянчжи.
Магнус Карлсен также сыграл вничью с Владиславом Артемьевым и опустился на второе место. Россиянин, в свою очередь, поднялся на восьмую позицию.
В лидеры турнира вышел индийский шахматист Вишванатан Ананд.
В топ-20 также входят Александр Грищук (12-е место), Борис Савченко (13-е) и Евгений Алексеев (16-е).
Ранее сообщалось, что Сергей Карякин проиграл Евгению Алексееву в партии 13-го тура ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии.