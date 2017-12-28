Карякин проиграл Алексееву в партии 13-го тура ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии

Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с соотечественником Евгением Алексеевым в партии 13-го тура чемпионата мира по быстрым шахматам, который проходит в Саудовской Аравии.

Для Карякина это поражение стало пятым на турнире. По итогам 13 туров он занимает 56-е место. Алексеев располагается на 27-й позиции.

Ранее сообщалось, что трое россиянок — в топ-10 по итогам 13-го тура ЧМ по рапиду в Саудовской Аравии.